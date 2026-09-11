In Regione il convegno sui danni da vaccino. Monti: “Le istituzioni devono ascoltare tutti”. Il Pd attacca: “Spazio ai no vax”

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, nella sala Pirelli di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, il convegno “Il cammino nella luce”, promosso come momento di incontro e confronto dedicato alle persone che denunciano danni conseguenti alle vaccinazioni e conseguenze di protocolli medici ritenuti errati.

All’appuntamento hanno preso parte oltre quaranta associazioni e comitati, riuniti con l’obiettivo dichiarato di portare all’attenzione della politica le richieste di cittadini e famiglie che chiedono maggiore tutela, ascolto e assistenza. Davanti alla platea uno striscione riportava le parole “con i danneggiati da vaccino e dai protocolli ospedalieri” e “per onorare, per non dimenticare, per ricominciare”.

La sala era stata concessa da Emanuele Monti, presidente della commissione consiliare Sostenibilità sociale, casa e famiglia nonché componente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco.

Monti: «Le istituzioni non possono voltarsi dall’altra parte»

Nel suo intervento Monti ha rivendicato innanzitutto il ruolo delle istituzioni come luogo nel quale anche esperienze difficili e posizioni controverse devono poter trovare ascolto.

«Davanti alla richiesta di poter far sentire la propria voce e avere un momento di confronto – è stato il ragionamento del consigliere regionale – le istituzioni non possono voltarsi dall’altra parte». Monti ha ricordato di aver incontrato alcune delle associazioni e di aver ascoltato direttamente storie personali di persone che attribuiscono alle vaccinazioni conseguenze sulla propria salute, sostenendo la necessità di affrontare questi casi con un approccio tecnico, scientifico e istituzionale.

La legge del 1992 da aggiornare

Uno dei punti messi in evidenza riguarda la legge 210 del 1992, che disciplina gli indennizzi in favore di persone che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. Secondo Monti, una normativa risalente a oltre trent’anni fa necessita oggi di essere aggiornata e ripensata, anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia.

Il presidente della commissione ha criticato in particolare alcuni meccanismi che, a suo giudizio, risultano ormai poco adeguati alla realtà attuale, a partire dalle tabelle utilizzate per valutare le diverse casistiche e dagli ostacoli burocratici che possono incontrare le persone che chiedono un riconoscimento.

«Serve più formazione per chi deve valutare i casi»

Monti ha poi indicato un secondo nodo: quello delle competenze di chi è chiamato a esprimere valutazioni tecniche sui singoli casi. Secondo il consigliere regionale è necessario investire maggiormente nella formazione dei medici chiamati a compiere queste valutazioni, perché decisioni di questo tipo possono avere un impatto molto rilevante sulla vita dei cittadini interessati. Da qui la richiesta di intervenire anche sulla composizione e sulla preparazione degli organismi incaricati di esaminare le domande.

Tavoli allargati con associazioni, tecnici e istituzioni

Tra le proposte avanzate c’è inoltre quella di costruire tavoli di lavoro allargati, nei quali siedano insieme associazioni dei pazienti, istituzioni sanitarie, organismi scientifici e soggetti preposti alla tutela della salute. Per Monti le associazioni dovrebbero poter partecipare «con pari dignità», portando direttamente bisogni ed esperienze delle persone coinvolte.

Una presa in carico regionale per i pazienti

Sul piano regionale, Monti ha indicato come possibile obiettivo la definizione di un vero percorso di presa in carico dei pazienti che abbiano ottenuto un riconoscimento formale, evitando che dopo l’iter amministrativo restino senza un riferimento assistenziale. Ha inoltre proposto di partire da una rilevazione dei bisogni delle persone interessate, per costruire successivamente servizi sociosanitari più coerenti con le necessità effettivamente segnalate.

Tra le ipotesi prospettate anche la creazione di un centro di riferimento regionale, sul modello di quanto avviene per alcune patologie rare, e un maggiore coinvolgimento della medicina territoriale, con l’obiettivo di evitare che i pazienti vengano rimbalzati tra differenti strutture sanitarie senza trovare un interlocutore stabile.

Il convegno ha però scatenato una durissima reazione politica da parte del Partito democratico.

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino ha definito l’appuntamento «un convegno apertamente No Vax» e ha accusato i promotori di delegittimare il lavoro della comunità scientifica e del personale sanitario impegnato negli anni della pandemia.

«Uno spettacolo orrendo che delegittima il lavoro straordinario della comunità scientifica, di medici e infermieri che hanno dato tutto, a volte anche la vita», ha dichiarato Majorino, chiedendo che in Consiglio regionale venga spiegata la scelta di ospitare l’iniziativa.

Il capogruppo Dem ha inoltre chiesto le dimissioni di Emanuele Monti dalla presidenza della commissione e ha chiamato in causa anche il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, chiedendo loro di chiarire pubblicamente la posizione della giunta: «Dicano se stanno dalla parte dei No Vax o della comunità scientifica».

La risposta di Emanuele Monti al PD

«Le affermazioni del capogruppo dem. Majorino sono totalmente false e gravemente distorsive della realtà. Il convegno che si è svolto oggi a Palazzo Pirelli non è in alcun modo un convegno No Vax. L’iniziativa ha dato voce ad associazioni di pazienti e cittadini che hanno subito un danno da vaccinazione e che sono riconosciuti e tutelati dalla legge 210 del 1992. Stiamo parlando, quindi, di persone che si sono convintamente vaccinate e che successivamente hanno subito un danno che è stato accertato e certificato dagli organismi competenti previsti dalla legge, le Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) e che rientrano nei protocolli di sorveglianza AIFA.

Ascoltare questi cittadini, raccogliere le loro testimonianze e confrontarsi sulle loro esperienze non significa mettere in discussione la scienza o il valore della vaccinazione. Significa, al contrario, riconoscere che anche chi ha subito un evento avverso merita ascolto, tutela e rispetto da parte delle istituzioni.

È davvero singolare che Majorino scelga di etichettare come ‘No Vax’ dei cittadini vaccinati che hanno subito effetti avversi, riconosciuti scientificamente e garantiti da leggi dello stato. Non accetto quindi che il mio ruolo istituzionale e la mia persona vengano associati strumentalmente a posizioni che non mi appartengono. Majorino ha il dovere di verificare i fatti prima di lanciare accuse pubbliche così gravi.

Alla luce della totale distorsione dei fatti e delle dichiarazioni rese nei miei confronti, che ritengo gravemente lesive della mia immagine e della mia reputazione, mi riservo di intraprendere nelle sedi competenti ogni opportuna azione a tutela della mia persona.

Il Consiglio regionale deve essere un luogo nel quale anche le esperienze più difficili dei cittadini possano essere ascoltate. Non esistono cittadini e pazienti di serie A e B».