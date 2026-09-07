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In ricordo di Giuseppe Armocida: a Villa Recalcati un convegno per celebrare il suo legame con il territorio

Sabato 26 settembre le istituzioni, la medicina e il mondo accademico si riuniranno a Varese per ripercorrere l’eredità umana e professionale dello studioso nell’ambito del Centenario della Provincia.

Generico 07 Sep 2026
Incontri

26 Settembre 2026

Un appuntamento speciale per far memoria di una delle figure più rappresentative della cultura e della vita pubblica varesina. Sabato 26 settembre, alle ore 9:30, la Sala Luigi Ambrosoli di Villa Recalcati ospiterà il convegno “In ricordo di Giuseppe Armocida”, promosso dalla Provincia di Varese all’interno delle celebrazioni per il Centenario dell’Ente.

L’iniziativa intende tratteggiare la personalità dello studioso attraverso la voce di colleghi, amici e istituzioni che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Marco Magrini, del Sindaco di Varese Davide Galimberti e della Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria Maria Pierro.

Nel corso della mattinata, moderata dallo stesso Magrini, si alterneranno diversi contributi tematici:

Il mondo accademico e la pubblica amministrazione: l’esperienza all’Università dell’Insubria verrà ripercorsa da Giovanni Bernardini, Renzo Dionigi, Ilaria Gorini e Mario Tavani, mentre il rapporto con l’Amministrazione pubblica sarà sviscerato da Serena Contini.

Storia e medicina: la dimensione storiografica e scientifica vedrà gli interventi di Marco Tamborini per la Società Storica Varesina, di Giovanna Beretta e Stefania Zeroli per il settore medico, e di Renato Soma e Marco Zanobio per la Società Italiana di Storia della Medicina.

A concludere il momento collettivo di ricordo sarà un saluto di Monika Jung Armocida.

7 Settembre 2026
Redazione VareseNews
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