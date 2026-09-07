Inaugurati i nuovi mezzi CRI di Gallarate. E parte già la raccolta fondi per un nuovo pulmino

La generosità del territorio si è trasformata in servizio per la comunità: domenica 6 settembre ha rappresentato una tappa di fondamentale importanza per il Comitato di Gallarate della Croce Rossa Italiana: di fronte alla Basilica di Gallarate, alla presenza dei volontari del Comitato, del Sindaco Andrea Cassani e Monsignore Riccardo Festa, si è svolta l’inaugurazione ufficiale di due nuovi veicoli destinati alle attività sanitarie e sociali: la nuova automobile Fabia e una nuova ambulanza.

Galleria fotografica Inaugurazione mezzi Croce Rossa Gallarate 4 di 8

L’inaugurazione dell’ambulanza è stata particolarmente carica di valore affettivo e memoria, essendo interamente dedicata al volontario Marco Cattaneo, prematuramente scomparso. Dopo le Gare Regionali e Nazionali di Primo Soccorso, questa intitolazione permanente rappresenta un modo solenne affinché il nome e lo spirito di servizio di Marco Cattaneo continuino ad accompagnare ogni giorno i volontari sulle strade del nostro territorio.

«Non si tratta di una semplice inaugurazione. Quando nuovi mezzi vengono presentati alla comunità che serviamo si rafforza il legame della Croce Rossa con il territorio di nostra competenza. Non è un semplice gesto istituzionale, ma un modo concreto di restituire alla società che ci sostiene il nostro impegno costante verso chi soffre», commenta Lorenzo Canziani, presidente del Comitato CRI di Gallarate. «Una missione che raggiunge chiunque e ovunque con una chiave di lettura comune: l’Umanità».

L’acquisto della nuova autovettura Fabia è stato concretizzato anche grazie al determinante contributo dei cittadini tramite il 5×1000, un segnale tangibile della profonda fiducia che la popolazione ripone nell’operato della Croce Rossa. Anche la nuova ambulanza rappresenta un investimento strategico per garantire la massima efficienza nei soccorsi e nell’assistenza alle persone fragili.

Tuttavia, le necessità legate alla mobilità, al trasporto sanitario e ai servizi sociali di prossimità richiedono un impegno costante e prolungato. Ad oggi, la campagna di raccolta fondi promossa dal Comitato per il potenziamento dei mezzi ha raggiunto circa il 40% dell’obiettivo previsto, fissato in 50.000 euro.

«Il progetto del nuovo pulmino è il risultato di un lavoro condiviso che coinvolge tanti volontari impegnati quotidianamente nel raggiungimento di questo obiettivo» sottolinea Daniela Sguario, referente della raccolta fondi del Comitato CRI di Gallarate. «Ci piace immaginarlo come una costruzione fatta di tanti piccoli mattoncini: ogni contributo, anche il più piccolo, aiuta a costruire qualcosa di concreto e utile per tutta la comunità. Per questo ogni donazione rappresenta un passo in più verso il traguardo che vogliamo raggiungere insieme».

«Spesso incontriamo persone che ci dicono: “Mi piacerebbe fare volontariato, ma non ho il tempo per farlo”. Essere vicini alla Croce Rossa, però, è possibile in molti modi: donando il proprio tempo, sostenendo una raccolta fondi o scegliendo di diventare partner dei nostri progetti. Oggi inauguriamo nuovi mezzi, ma il nostro prossimo obiettivo è l’acquisto di un pulmino a 9 posti per rafforzare i servizi sul territorio, con l’auspicio di renderlo accessibile anche al trasporto delle persone con disabilità. La Croce Rossa non è solo ambulanza: ogni giorno realizziamo numerose attività sociali che richiedono mezzi adeguati per raggiungere chi ha bisogno», dichiara il vicepresidente del Comitato CRI di Gallarate.

La strada per completare il progetto è ancora aperta e necessita dell’aiuto di tutti. La Croce Rossa Italiana di Gallarate rinnova con forza il proprio appello a tutta la cittadinanza, agli enti e al tessuto imprenditoriale locale: la campagna di donazioni e la ricerca di sponsor aziendali restano attive. Ogni contributo, grande o piccolo, si traduce in un soccorso tempestivo, in un trasporto protetto e in un aiuto reale a chi si trova in condizioni di bisogno.

Si ricorda che le erogazioni liberali a favore delle ODV sono detraibili dall’IRPEF al 35% per le persone fisiche o deducibili dal reddito fino al 10% per enti e società (art. 83 D.Lgs. 117/2017).Come donare

IBAN: IT30Y0569650240000020888X39

Contatti e informazioni per sponsor Segreteria: 0331 798777

Email: gallarate@cri.it