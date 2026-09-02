Incendio cantiere scuola Rodari a Saronno: la Lega vota contro il debito fuori bilancio

Il cantiere della nuova scuola Rodari torna al centro del dibattito politico a Saronno. Durante l’ultima seduta, il gruppo consiliare della Lega ha espresso voto contrario al riconoscimento del debito fuori bilancio, provvedimento presentato per coprire le spese degli interventi d’urgenza scattati a seguito del rogo.

Secondo quanto riportato nei documenti del Comune, l’ipotesi prevalente sulle cause dell’incendio resta quella dell’atto doloso. Sono inoltre tuttora in corso le verifiche per stabilire l’effettiva copertura assicurativa dei danni subiti dalla struttura.

Dai banchi dell’opposizione, la Lega focalizza l’attenzione sulla gestione della sicurezza in città, collegando l’episodio del cantiere a una condizione generale del territorio. Il gruppo consiliare ha affermato: «Chi ha commesso questo gesto dovrà essere individuato e chiamato a risponderne fino all’ultimo euro. Ma la responsabilità penale degli autori non può cancellare la responsabilità politica di chi amministra la città».

Per gli esponenti del Carroccio, le conseguenze di quanto accaduto vanno oltre l’impatto economico sull’opera pubblica. «Da anni si minimizzano episodi di degrado, vandalismi e danneggiamenti. Poi accade un fatto gravissimo e ci si accorge che quei segnali non erano episodi isolati. Un incendio in un cantiere pubblico strategico dimostra che il problema della sicurezza riguarda tutti: cittadini, attività economiche, proprietà private e persino il patrimonio comunale».

Sul fronte economico e dei rimborsi, l’iter per accertare l’entità del risarcimento resta aperto. Pur valutando positivamente la presenza di una polizza, l’opposizione precisa che le procedure d’istruttoria non sono ancora concluse.

La critica rivolta alla giunta riguarda dunque la programmazione e il controllo del territorio. «La vera questione politica non è chi pagherà il danno, ma perché si sia arrivati a questo punto. Un’assicurazione può risarcire una parte delle spese. Non può però risarcire la perdita di fiducia dei cittadini né compensare la sensazione di una città sempre meno controllata. Per questo il nostro giudizio sull’operato dell’amministrazione resta fortemente negativo».