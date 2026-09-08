Incendio di Caronno Pertusella, ARPA Lombardia rassicura: “Nessun valore critico”
Il monitoraggio sul posto effettuato dai tecnici dell'agenzia non ha rilevato concentrazioni di inquinanti che possano mettere a repentaglio la salute
L’incendio scaturito nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre in un deposito di Caronno Pertusella ha, comprensibilmente, allarmato una parte della popolazione che vive nelle vicinanze di via Milano – dove si trova il capannone interessato dalle fiamme – e che ha visto levarsi una colonna di fumo per diverso tempo, prima che i vigili del fuoco domassero il rogo.
Per questa ragione sul posto si sono portati anche i tecnici del dipartimento di Como e Varese di Arpa Lombardia – la Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – che, con una nota ufficiale. hanno escluso pericoli per i cittadini. La barca che ha preso fuoco, uno scafo in vetroresina della lunghezza di 18 metri, si trovava in un’area esterna al capannone nella quale era depositato altro materiale di varia natura.
Le misurazioni effettuate dai tecnici con la strumentazione portatile nella sona circostante l’incendio non hanno evidenziato valori critici per gli inquinanti monitorabili direttamente sul posto. Sono stati individuati gli inquinanti tipici della combustione, ma in concentrazioni che non risultano preoccupanti per la salute pubblica, anche grazie alla dispersione dei fumi in atmosfera.
Data la breve durata dell’incendio, inferiore alle sei ore – spiegano i responsabili di ARPA Lombardia – non è stato inoltre necessario predisporre l’installazione del campionatore ad alto volume per il monitoraggio dei microinquinanti organici.
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