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Incendio in un capannone a Olgiate Olona, i vigili del fuoco circoscrivono le fiamme

Sul luogo dell'incendio sono intervenute due autopompe e un'autobotte. Gli operatori hanno circoscritto il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero all'intero fabbricato

Generico 31 Aug 2026

Le fiamme sono divampate all’interno del capannone di una ditta di Olgiate Olona, in via Busto Fagnano. L’allarme è scattato nel pomeriggio e alle 15.10 i vigili del fuoco erano già sul posto.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute due autopompe e un’autobotte. Gli operatori hanno circoscritto il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero all’intero fabbricato.

Non ci sono stati feriti. Restano da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio e l’entità dei danni all’interno del capannone.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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