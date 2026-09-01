Incendio in un capannone a Olgiate Olona, i vigili del fuoco circoscrivono le fiamme
Sul luogo dell'incendio sono intervenute due autopompe e un'autobotte. Gli operatori hanno circoscritto il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero all'intero fabbricato
Le fiamme sono divampate all’interno del capannone di una ditta di Olgiate Olona, in via Busto Fagnano. L’allarme è scattato nel pomeriggio e alle 15.10 i vigili del fuoco erano già sul posto.
Sul luogo dell’incendio sono intervenute due autopompe e un’autobotte. Gli operatori hanno circoscritto il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero all’intero fabbricato.
Non ci sono stati feriti. Restano da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio e l’entità dei danni all’interno del capannone.
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