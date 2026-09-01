Incendio in un capannone a Olgiate Olona, i vigili del fuoco circoscrivono le fiamme

Le fiamme sono divampate all’interno del capannone di una ditta di Olgiate Olona, in via Busto Fagnano. L’allarme è scattato nel pomeriggio e alle 15.10 i vigili del fuoco erano già sul posto.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute due autopompe e un’autobotte. Gli operatori hanno circoscritto il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero all’intero fabbricato.

Non ci sono stati feriti. Restano da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio e l’entità dei danni all’interno del capannone.