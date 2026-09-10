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Incendio sul tetto di un’abitazione a Fagnano Olona: intervento dei vigili del fuoco

Non ci sono feriti nell'incendio che è avvenuto in via Fornaci

intervento incendio tetto fagnano olona

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, a Fagnano Olona, dove è scoppiato un incendio sul tetto di un’abitazione singola in via Fornaci.

L’allarme è scattato intorno alle 16.50. Sul posto sono intervenute due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un furgone tecnico per il trasporto delle bombole di aria respirabile.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano persone ferite.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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