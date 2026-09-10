Incendio sul tetto di un’abitazione a Fagnano Olona: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, a Fagnano Olona, dove è scoppiato un incendio sul tetto di un’abitazione singola in via Fornaci.

L’allarme è scattato intorno alle 16.50. Sul posto sono intervenute due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un furgone tecnico per il trasporto delle bombole di aria respirabile.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano persone ferite.