Incidente a Samarate, grave un ragazzo di 14 anni trasportato al Niguarda
Il giovane era a bordo di un mezzo di micromobilità elettrica. Per l’intervento sono stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio, ai quali spettano gli accertamenti sull’accaduto
Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso nella serata di mercoledì 2 settembre a Samarate dopo un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di micromobilità elettrica. L’intervento è scattato intorno alle 21.50 in via Vittorio Veneto.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso coordinati dalla Soreu dei Laghi, con l’invio di un’ambulanza e di un mezzo sanitario. Nell’incidente, secondo le informazioni disponibili, risulta coinvolta una sola persona, il quattordicenne. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.
Per l’intervento sono stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio, ai quali spettano gli accertamenti sull’accaduto.
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