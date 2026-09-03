Incidente a Samarate, grave un ragazzo di 14 anni trasportato al Niguarda

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso nella serata di mercoledì 2 settembre a Samarate dopo un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di micromobilità elettrica. L’intervento è scattato intorno alle 21.50 in via Vittorio Veneto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso coordinati dalla Soreu dei Laghi, con l’invio di un’ambulanza e di un mezzo sanitario. Nell’incidente, secondo le informazioni disponibili, risulta coinvolta una sola persona, il quattordicenne. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

Per l’intervento sono stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio, ai quali spettano gli accertamenti sull’accaduto.