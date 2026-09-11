Incidente in centro a Gallarate, una persona trasportata in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 11 settembre a Gallarate, lungo via 20 Settembre, nel pieno centro cittadino.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 12.36, ha coinvolto due automobili e tre persone, uomini di 26, 27 e 28 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate e le forze dell’ordine. Una sola delle persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale di Gallarate per gli accertamenti del caso, in “codice giallo”, vale a dire ferito o con traumi significativi, ma non in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato lungo una delle strade centrali della città, sull’asse che collega la zona della stazione con piazza Risorgimento. La presenza dei mezzi di soccorso e dei veicoli coinvolti ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti nella zona durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza.