Incidente stradale a Besnate, impatto in via Madonnina tra un’auto e una moto

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 8:10 di questa mattina, lunedì 7 settembre a Besnate, lungo via Madonnina. L’impatto ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. La dinamica esatta del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.

Due persone coinvolte

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, due uomini rispettivamente di 28 e 39 anni. La centrale operativa regionale ha attivato la SOREU Laghi per il coordinamento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Gallarate per prestare la prima assistenza alle persone coinvolte e valutare le loro condizioni. Nessun ferito grave nello scontro, solo una persona trasportata in codice verde per controlli.