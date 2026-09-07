Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente stradale a Besnate, impatto in via Madonnina tra un’auto e una moto

Un sinistro stradale si è verificato poco dopo alle otto del mattino nel territorio comunale coinvolgendo un'autovettura e un mezzo a due ruote con la mobilitazione dei mezzi di soccorso sanitario. Nessun ferito grave

incidente besnate

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 8:10 di questa mattina, lunedì 7 settembre a Besnate, lungo via Madonnina. L’impatto ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. La dinamica esatta del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.

Due persone coinvolte

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, due uomini rispettivamente di 28 e 39 anni. La centrale operativa regionale ha attivato la SOREU Laghi per il coordinamento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Gallarate per prestare la prima assistenza alle persone coinvolte e valutare le loro condizioni. Nessun ferito grave nello scontro, solo una persona trasportata in codice verde per controlli.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Settembre 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.