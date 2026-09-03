Incidente tra auto e moto tra Gazzada e Brunello, un 17enne portato al Circolo di Varese
L’incidente nel tardo pomeriggio al "famigerato" incrocio tra via Gianfranco Miglio e la strada provinciale verso Brunello e Azzate
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì 3 settembre a Gazzada Schianno, dove un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi del “famigerato” incrocio tra via Gianfranco Miglio e la strada che conduce verso Brunello e Azzate, poco prima del cavalcavia sull’autostrada A8 (la foto è d’archivio).
L’allarme è scattato intorno alle 17.55. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 17 anni. Sul posto sono intervenuti in “codice rosso” i soccorritori con un’ambulanza dell’Sos Azzate, insieme ai carabinieri della Compagnia di Varese per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.
Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, valutato in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi, ma non in immediato pericolo di vita. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle 18.35.
L’incrocio è un punto particolarmente delicato della viabilità locale, lungo l’asse che collega Gazzada Schianno con Brunello e Azzate: numerosi sono stati infatti gli incidenti negli anni.
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