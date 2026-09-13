Individuati dai Carabinieri forestali i responsabili dell’abbandono di rifiuti nei boschi di Masciago Primo
La segnalazione era stata inviata il 12 settembre. Movimento Alternativo ringrazia i Carabinieri Forestali di Cunardo per il rapido intervento nella zona del sentiero per Mondonico
Una segnalazione e, in breve tempo, l’intervento dei Carabinieri Forestali ha permesso di individuare i responsabili di un nuovo episodio di abbandono di rifiuti nei boschi di Masciago Primo.
A rendere noto l’esito della segnalazione è il Movimento Alternativo, che aveva inviato una PEC lo scorso 12 settembre per segnalare l’ennesimo episodio di degrado ambientale, in particolare nella zona dell’ingresso del sentiero che conduce a Mondonico.
Nel giro di poco tempo, spiegano dal movimento, il Nucleo Carabinieri forestali di Cunardo è riuscito a individuare i trasgressori, adottando nei loro confronti i provvedimenti previsti.
Da qui il ringraziamento rivolto agli uomini e alle donne dei Carabinieri forestali per la tempestività dell’intervento e per l’attenzione dimostrata nella tutela del territorio.
«Continueremo a fare la nostra parte, segnalando e denunciando le situazioni di degrado e di abbandono dei rifiuti», sottolineano Elena Nicolini, responsabile provinciale Zona Nord del Movimento Alternativo, e Massimo Nicoletti, fondatore del movimento. L’auspicio è che interventi di questo tipo possano contribuire anche a contrastare comportamenti incivili e a far comprendere le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti sull’ambiente e sulla comunità ma anche l’importanza della tutela del territorio, definito come «un bene di tutti», e rivolge un ulteriore ringraziamento ai Carabinieri Forestali per il lavoro quotidiano a difesa dell’ambiente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.