Individuati dai Carabinieri forestali i responsabili dell’abbandono di rifiuti nei boschi di Masciago Primo

Una segnalazione e, in breve tempo, l’intervento dei Carabinieri Forestali ha permesso di individuare i responsabili di un nuovo episodio di abbandono di rifiuti nei boschi di Masciago Primo.

A rendere noto l’esito della segnalazione è il Movimento Alternativo, che aveva inviato una PEC lo scorso 12 settembre per segnalare l’ennesimo episodio di degrado ambientale, in particolare nella zona dell’ingresso del sentiero che conduce a Mondonico.

Nel giro di poco tempo, spiegano dal movimento, il Nucleo Carabinieri forestali di Cunardo è riuscito a individuare i trasgressori, adottando nei loro confronti i provvedimenti previsti.

Da qui il ringraziamento rivolto agli uomini e alle donne dei Carabinieri forestali per la tempestività dell’intervento e per l’attenzione dimostrata nella tutela del territorio.

«Continueremo a fare la nostra parte, segnalando e denunciando le situazioni di degrado e di abbandono dei rifiuti», sottolineano Elena Nicolini, responsabile provinciale Zona Nord del Movimento Alternativo, e Massimo Nicoletti, fondatore del movimento. L’auspicio è che interventi di questo tipo possano contribuire anche a contrastare comportamenti incivili e a far comprendere le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti sull’ambiente e sulla comunità ma anche l’importanza della tutela del territorio, definito come «un bene di tutti», e rivolge un ulteriore ringraziamento ai Carabinieri Forestali per il lavoro quotidiano a difesa dell’ambiente.