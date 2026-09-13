Varese News

Econews

Individuati dai Carabinieri forestali i responsabili dell’abbandono di rifiuti nei boschi di Masciago Primo

La segnalazione era stata inviata il 12 settembre. Movimento Alternativo ringrazia i Carabinieri Forestali di Cunardo per il rapido intervento nella zona del sentiero per Mondonico

carabinieri forestali

Una segnalazione e, in breve tempo, l’intervento dei Carabinieri Forestali ha permesso di individuare i responsabili di un nuovo episodio di abbandono di rifiuti nei boschi di Masciago Primo.

A rendere noto l’esito della segnalazione è il Movimento Alternativo, che aveva inviato una PEC lo scorso 12 settembre per segnalare l’ennesimo episodio di degrado ambientale, in particolare nella zona dell’ingresso del sentiero che conduce a Mondonico.

Nel giro di poco tempo, spiegano dal movimento, il Nucleo Carabinieri forestali di Cunardo è riuscito a individuare i trasgressori, adottando nei loro confronti i provvedimenti previsti.

Da qui il ringraziamento rivolto agli uomini e alle donne dei Carabinieri forestali per la tempestività dell’intervento e per l’attenzione dimostrata nella tutela del territorio.

«Continueremo a fare la nostra parte, segnalando e denunciando le situazioni di degrado e di abbandono dei rifiuti», sottolineano Elena Nicolini, responsabile provinciale Zona Nord del Movimento Alternativo, e Massimo Nicoletti, fondatore del movimento. L’auspicio è che interventi di questo tipo possano contribuire anche a contrastare comportamenti incivili e a far comprendere le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti sull’ambiente e sulla comunità ma anche l’importanza della tutela del territorio, definito come «un bene di tutti», e rivolge un ulteriore ringraziamento ai Carabinieri Forestali per il lavoro quotidiano a difesa dell’ambiente.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.