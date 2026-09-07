Induno Olona, una serata di musica e divertimento: la prima edizione di DAM Events conquista il Rebelot

Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della voglia di stare insieme. È questo il bilancio della prima edizione di DAM Events, andata in scena sabato 5 settembre al Centro Rebelot di Induno Olona, con il patrocinio del Comune.

L’evento è stato ideato e organizzato da Matteo, Anna Laura, Mattia e Diego, quattro giovani del Caimano, associazione giovanile attiva a Induno Olona dal 1995, con la collaborazione del presidente dell’associazione e di alcuni associati storici.

La serata ha registrato una partecipazione stimata dagli organizzatori in circa 200/300 persone, che hanno riempito gli spazi del Rebelot fin dalle prime ore dell’evento.

A scandire la serata è stato il DJ set di DJ Stewe, accompagnato dalla proposta gastronomica di Gigi Pizza e dalle bevande curate da Ferraio Vini. Durante tutta la serata è stato inoltre presente un fotografo, che ha documentato i momenti dell’evento.

Tra le attività proposte anche una ruota della fortuna, pensata per coinvolgere direttamente i partecipanti con diversi premi e sorprese, tra cui consumazioni gratuite.

L’idea: invece di lamentarsi, fare qualcosa di concreto per tutti i cittadini e gli abitanti dei paesi limitrofi, coinvolgendo chiunque, compresi gli esercizi locali che nel tempo speriamo partecipino sempre in maggior numero.

DAM Events nasce da una considerazione dei quattro giovani organizzatori: negli ultimi anni le occasioni e le proposte rivolte ai giovani a Induno Olona sono diventate sempre più scarse, le iniziative cittadine sempre meno, soprattutto riguardo allo svago e al divertimento.

Da qui la decisione di non fermarsi alle lamentele, ma di provare concretamente a creare una nuova occasione di aggregazione per ravvivare il paese e i suoi cittadini.

«Negli ultimi anni a Induno Olona, dal punto di vista delle proposte rivolte ai giovani, abbiamo visto diminuire le occasioni di aggregazione. Invece di limitarci a lamentarci, abbiamo deciso di passare all’azione e organizzare noi qualcosa, con l’obiettivo di regalare una serata memorabile alle persone che sarebbero venute».

Un’idea che, a giudicare dalla partecipazione, ha trovato una risposta importante da parte del territorio: sia i cittadini locali, mossi dalla musica nelle prime ore della serata, sia le persone che nel dopo cena hanno sentito parlare dell’evento ben organizzato e si sono unite alla festa fino all’orario di permesso concordato con il comune.

«Quando abbiamo iniziato a organizzare questa cosa non sapevamo quanta gente sarebbe venuta. Vedere il Rebelot pieno e tutte quelle persone divertirsi è stata una soddisfazione enorme».

Energia, partecipazione, comunità e divertimento sono le quattro parole con cui gli organizzatori descrivono la serata.

Un progetto che guarda già al futuro, con l’obbiettivo di coinvolgere sempre più realtà locali, invitandole a sponsorizzarsi e partecipare attivamente all’evento con i propri prodotti.

L’intenzione degli organizzatori è infatti quella di riproporre DAM Events, con l’obiettivo di trasformarlo in un appuntamento capace di tornare nel tempo e offrire nuove occasioni di incontro per tutti.

«Questa prima serata ci ha fatto capire che vale la pena continuare. Vorremmo che DAM Events potesse diventare qualcosa di ricorrente e, soprattutto, che potesse contribuire a riportare i giovani e le attività locali al centro della vita del paese».

Una prima edizione quindi nata da un gruppo di giovani, sostenuta dall’esperienza del Caimano e dalla collaborazione con il territorio, che ha dimostrato come la voglia di fare possa trasformarsi in un’occasione concreta di aggregazione.

Sulla pagina instagram di DAM EVENTS i prossimi eventi in programmazione.