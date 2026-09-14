Inizia dalla Slovenia il cammino verso i Mondiali Master di Varese 2027
La delegazione varesina ha partecipato alla WR Master Regatta di Bled per promuovere l'evento in arrivo alla Schiranna tra dodici mesi esatti
Anche nel 2027 Varese avrà il suo grande evento di canottaggio internazionale: la federazione internazionale ha da tempo assegnato alla Schiranna la cosiddetta World Rowing Master Regatta che di fatto è il mondiale per atleti master (quindi amatori) posizionandola tra l’8 e il 12 settembre dell’anno prossimo.
Il percorso di avvicinamento verso la manifestazione da parte del comitato organizzatore nostrano ha preso il via in questi giorni con una trasferta a Bled, in Slovenia, dove è stata disputata la Regatta valida per il 2026. La delegazione guidata dal direttore generale Pierpaolo Frattini ha compreso il responsabile del team volontari Giovanni Berti, il responsabile della sicurezza Paolo Cortellezzi e quello della comunicazione, Michele Marocco.
Il gruppo ha potuto analizzare sul campo sia gli aspetti legati al lato tecnico e operativo del Mondiale Master, dall’altro quello che riguarda la promozione territoriale. Trattandosi infatti di un evento dedicato agli amatori, diventa preponderante l’indotto turistico rispetto a quello sportivo. Una competizione del genere però prevede numeri di partecipanti più elevati di quando a gareggiare sono gli atleti assoluti, quindi anche Varese dovrà adeguarsi alle necessità legate alla logistica, alla gestione dei flussi e della sicurezza, al posizionamento di volontari e media.
Oltre a proporre la propria offerta agli atleti attraverso uno stand (foto in alto), Varese è “entrata” direttamente nel cerimoniale ufficiale di Bled con il passaggio formale della bandiera della WR Master Regatta, la classica “consegna del testimone” che compie un percorso inverso rispetto ai Campionati Europei assoluti. Ad agosto infatti le insegne della rassegna continentale sono passate dalle mani varesine a quelle slovene, con il bacino di Bled che ospiterà le gare del 2027.
«Con questa trasferta a Bled apriamo formalmente il percorso che condurrà ai Mondiali Master 2027» spiega Pierpaolo Frattini. «Il settore master ha peculiarità uniche: combina l’agonismo ad alti numeri di partecipazione e a un importante indotto turistico per il territorio. Lavorare sul campo, osservando da vicino le dinamiche organizzative e interagendo direttamente con gli atleti che accoglieremo l’anno prossimo alla Schiranna, ci permette di pianificare per tempo ogni dettaglio per garantire un evento all’altezza della grande tradizione remiera di Varese».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.