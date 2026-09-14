Inizia dalla Slovenia il cammino verso i Mondiali Master di Varese 2027

Anche nel 2027 Varese avrà il suo grande evento di canottaggio internazionale: la federazione internazionale ha da tempo assegnato alla Schiranna la cosiddetta World Rowing Master Regatta che di fatto è il mondiale per atleti master (quindi amatori) posizionandola tra l’8 e il 12 settembre dell’anno prossimo.

Il percorso di avvicinamento verso la manifestazione da parte del comitato organizzatore nostrano ha preso il via in questi giorni con una trasferta a Bled, in Slovenia, dove è stata disputata la Regatta valida per il 2026. La delegazione guidata dal direttore generale Pierpaolo Frattini ha compreso il responsabile del team volontari Giovanni Berti, il responsabile della sicurezza Paolo Cortellezzi e quello della comunicazione, Michele Marocco.

Il gruppo ha potuto analizzare sul campo sia gli aspetti legati al lato tecnico e operativo del Mondiale Master, dall’altro quello che riguarda la promozione territoriale. Trattandosi infatti di un evento dedicato agli amatori, diventa preponderante l’indotto turistico rispetto a quello sportivo. Una competizione del genere però prevede numeri di partecipanti più elevati di quando a gareggiare sono gli atleti assoluti, quindi anche Varese dovrà adeguarsi alle necessità legate alla logistica, alla gestione dei flussi e della sicurezza, al posizionamento di volontari e media.

Oltre a proporre la propria offerta agli atleti attraverso uno stand (foto in alto), Varese è “entrata” direttamente nel cerimoniale ufficiale di Bled con il passaggio formale della bandiera della WR Master Regatta, la classica “consegna del testimone” che compie un percorso inverso rispetto ai Campionati Europei assoluti. Ad agosto infatti le insegne della rassegna continentale sono passate dalle mani varesine a quelle slovene, con il bacino di Bled che ospiterà le gare del 2027.

«Con questa trasferta a Bled apriamo formalmente il percorso che condurrà ai Mondiali Master 2027» spiega Pierpaolo Frattini. «Il settore master ha peculiarità uniche: combina l’agonismo ad alti numeri di partecipazione e a un importante indotto turistico per il territorio. Lavorare sul campo, osservando da vicino le dinamiche organizzative e interagendo direttamente con gli atleti che accoglieremo l’anno prossimo alla Schiranna, ci permette di pianificare per tempo ogni dettaglio per garantire un evento all’altezza della grande tradizione remiera di Varese».