Inizia il campionato: l’Oltrepò è il primo ostacolo per la Pro Patria

La stagione ufficiale è partita nel migliore dei modi con due successi di misura in Coppa Italia, ma per la Pro Patria è arrivato il momento di fare sul serio anche in campionato. Domenica 6 settembre, con calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, i ragazzi guidati da mister Mauro Zironelli debutteranno nella prima giornata del Girone D di Serie D affrontando l’Oltrepò. L’ambiente attorno alla squadra è carico di attesa e curiosità, alimentato da una campagna trasferimenti estiva condotta con importanti ambizioni da parte della società bustocca e dalla vendita degli abbonamenti che sta andando a gonfie vele.

Un mercato di spessore per puntare in alto

L’esordio casalingo rappresenta il primo vero banco di prova per una rosa profonda e rinnovata. La sessione estiva di calciomercato ha infatti consegnato al tecnico biancoblù un organico competitivo in ogni reparto, arricchito da ultimo dall’ingaggio dell’attaccante Tommy Maistrello. Gli innesti messi a segno dalla dirigenza collocano di diritto la formazione di Busto Arsizio nel gruppo delle principali candidate per la vittoria finale del girone. I pronostici della vigilia e i nomi sulla carta contano però fino a un certo punto, perché la storia del calcio insegna che le contese si decidono esclusivamente sul terreno di gioco. Capitan Benedetti e compagni dovranno perciò approcciare la sfida con la massima concentrazione per trasformare i favori del pronostico in tre punti concreti. Di fronte ci sarà un Oltrepò giovane, dinamico e privo di particolari pressioni della classifica, ingrediente che rende la prima gara interna un ostacolo da non sottovalutare.

Un avvio di stagione nel segno della continuità

L’obiettivo dello spogliatoio tigrotto è dare immediata continuità ai risultati maturati nella coppa di categoria, dove sono arrivate le affermazioni per 1-0 sia nel derby contro la Varesina sia nella trasferta contro il Club Milano. Vincere all’esordio davanti al pubblico amico consentirebbe al gruppo di Zironelli di partire subito con il piede giusto, lanciando un segnale chiaro alle rivali del raggruppamento.

Le parole in conferenza stampa

Il responsabile dell’area tecnica Giovanni Giovanitti e l’allenatore Zironelli esprimono profonda gratitudine verso la proprietà per gli investimenti effettuati e verso i tifosi per il superamento della soglia dei mille abbonati. La dirigenza sottolinea come ogni innesto sia stato scelto non solo per le qualità tecniche, ma soprattutto per lo spessore umano e caratteriale necessario a risollevare la piazza. Nonostante alcune assenze in attacco per la sfida imminente contro l’Oltrepò, il tecnico si dichiara fiducioso nella solidità del gruppo e nella mentalità offensiva della squadra. Il club punta a valorizzare i giovani del vivaio e a mantenere un impegno costante per onorare la maglia e raggiungere i risultati prefissati. Il clima è di ritrovato entusiasmo e c’è una ferma volontà di agire con professionalità per superare le difficoltà vissute durante l’estate.