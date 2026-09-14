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Inizio dell’anno scolastico, il sindaco di Varese Galimberti alla Mazzini: ‘Un patrimonio straordinario per la città’

Questa mattina il saluto delle istituzioni ai bambini e alle bambine della primaria di via Como. Presente oltre al sindaco l'assessora all'istruzione Dimaggio

Galimberti alla Mazzini per il primo giorno dell'anno scolastico

Questa mattina il sindaco di Varese Davide Galimberti, insieme all’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio, si è come ormai da tradizione recato alla scuola primaria Mazzini di via Como per i saluti di inizio anno scolastico. Ad attenderli, le classi dei “Primini”, i bimbi della prima classe elementare, che hanno ricevuto gli auguri e l’incoraggiamento del primo cittadino.

«Buon inizio d’anno scolastico a tutti i bambini e bambine delle scuole cittadine – ha detto il sindaco Galimberti – Si tratta di un momento importante in cui si ritrovano amici e si rincontrano gli insegnanti. Un momento che è anche patrimonio straordinario della città e del nostro paese per la crescita dei cittadini del domani».

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Pubblicato il 14 Settembre 2026
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