Inizio dell’anno scolastico, il sindaco di Varese Galimberti alla Mazzini: ‘Un patrimonio straordinario per la città’
Questa mattina il saluto delle istituzioni ai bambini e alle bambine della primaria di via Como. Presente oltre al sindaco l'assessora all'istruzione Dimaggio
Questa mattina il sindaco di Varese Davide Galimberti, insieme all’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio, si è come ormai da tradizione recato alla scuola primaria Mazzini di via Como per i saluti di inizio anno scolastico. Ad attenderli, le classi dei “Primini”, i bimbi della prima classe elementare, che hanno ricevuto gli auguri e l’incoraggiamento del primo cittadino.
«Buon inizio d’anno scolastico a tutti i bambini e bambine delle scuole cittadine – ha detto il sindaco Galimberti – Si tratta di un momento importante in cui si ritrovano amici e si rincontrano gli insegnanti. Un momento che è anche patrimonio straordinario della città e del nostro paese per la crescita dei cittadini del domani».
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