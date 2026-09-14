Inizio dell’anno scolastico, il sindaco di Varese Galimberti alla Mazzini: ‘Un patrimonio straordinario per la città’

Questa mattina il sindaco di Varese Davide Galimberti, insieme all’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio, si è come ormai da tradizione recato alla scuola primaria Mazzini di via Como per i saluti di inizio anno scolastico. Ad attenderli, le classi dei “Primini”, i bimbi della prima classe elementare, che hanno ricevuto gli auguri e l’incoraggiamento del primo cittadino.

«Buon inizio d’anno scolastico a tutti i bambini e bambine delle scuole cittadine – ha detto il sindaco Galimberti – Si tratta di un momento importante in cui si ritrovano amici e si rincontrano gli insegnanti. Un momento che è anche patrimonio straordinario della città e del nostro paese per la crescita dei cittadini del domani».