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Insetti e biodiversità, a Varese un viaggio nel microcosmo del Campo dei Fiori

Venerdì 11 settembre alla sede del CAI del capoluogo prealpino un incontro dedicato al ruolo ecologico degli insetti e al loro contributo agli equilibri del Parco. Relatore il dottor Carlo Morelli, ingresso libero

Generico 07 Sep 2026
Incontri

11 Settembre 2026

Un viaggio nel mondo degli insetti per conoscere meglio gli equilibri naturali del Parco Regionale Campo dei Fiori. È il tema del prossimo appuntamento dei “Venerdì del Parco” e dei “Venerdì del CAI”, la rassegna nata dalla collaborazione tra il Parco Regionale Campo dei Fiori e la TAM, Tutela Ambiente Montano, del CAI Varese.

Venerdì 11 settembre, alle 21.15, nella sede del CAI di via Speri della Chiesa 12, a Varese, il dottor Carlo Morelli condurrà l’incontro dal titolo “Piccoli abitanti, grandi equilibri: il ruolo ecologico degli insetti nel Parco Regionale Campo dei Fiori”.

Al centro della serata ci sarà il microcosmo degli insetti, spesso poco conosciuto e sottovalutato, ma fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi. Attraverso l’approfondimento scientifico del relatore sarà possibile comprendere il ruolo di questi piccoli abitanti nella conservazione della biodiversità e negli equilibri naturali, con particolare attenzione agli ambienti del Campo dei Fiori.

L’iniziativa si inserisce nel programma di incontri dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale e vuole coinvolgere non soltanto gli appassionati di natura e gli escursionisti, ma tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è gratuito e a ingresso libero, senza necessità di prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il Parco Regionale Campo dei Fiori all’indirizzo educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it oppure il CAI Varese a caivarese@caivarese.it.

9 Settembre 2026
Redazione VareseNews
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