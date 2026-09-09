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Insetti e biodiversità, a Varese un viaggio nel microcosmo del Campo dei Fiori
Venerdì 11 settembre alla sede del CAI del capoluogo prealpino un incontro dedicato al ruolo ecologico degli insetti e al loro contributo agli equilibri del Parco. Relatore il dottor Carlo Morelli, ingresso libero
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- TAM – Tutela Ambiente Montano del CAI Varese
Un viaggio nel mondo degli insetti per conoscere meglio gli equilibri naturali del Parco Regionale Campo dei Fiori. È il tema del prossimo appuntamento dei “Venerdì del Parco” e dei “Venerdì del CAI”, la rassegna nata dalla collaborazione tra il Parco Regionale Campo dei Fiori e la TAM, Tutela Ambiente Montano, del CAI Varese.
Venerdì 11 settembre, alle 21.15, nella sede del CAI di via Speri della Chiesa 12, a Varese, il dottor Carlo Morelli condurrà l’incontro dal titolo “Piccoli abitanti, grandi equilibri: il ruolo ecologico degli insetti nel Parco Regionale Campo dei Fiori”.
Al centro della serata ci sarà il microcosmo degli insetti, spesso poco conosciuto e sottovalutato, ma fondamentale per il funzionamento degli ecosistemi. Attraverso l’approfondimento scientifico del relatore sarà possibile comprendere il ruolo di questi piccoli abitanti nella conservazione della biodiversità e negli equilibri naturali, con particolare attenzione agli ambienti del Campo dei Fiori.
L’iniziativa si inserisce nel programma di incontri dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale e vuole coinvolgere non soltanto gli appassionati di natura e gli escursionisti, ma tutta la cittadinanza.
L’appuntamento è gratuito e a ingresso libero, senza necessità di prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il Parco Regionale Campo dei Fiori all’indirizzo educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it oppure il CAI Varese a caivarese@caivarese.it.