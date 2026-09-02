INSIGHT Foto Festival chiama Varese: crowdfunding per garantire il futuro della manifestazione

INSIGHT Foto Festival, il grande festival diffuso di fotografia contemporanea di Varese, chiama a raccolta la comunità per garantire un futuro a una manifestazione che dal 2021 porta gratuitamente la fotografia contemporanea negli spazi pubblici e culturali di Varese.

INSIGHT per 10 giorni trasforma Varese in una grande mostra diffusa. Parchi, piazze, sale, spazi istituzionali, luoghi all’aperto e ambienti normalmente destinati ad altre funzioni diventano per alcuni giorni sedi espositive mettendo in relazione fotografia contemporanea, territorio e comunità. Per l’edizione 2026, che si terrà dal 16 al 25 ottobre, sono previste circa 40 mostre distribuite in 15 spazi, indoor e all’aperto, accompagnate da un programma di appuntamenti gratuiti.

La campagna di crowdfunding promossa da Gattabuia APS sulla piattaforma Idea Ginger punta a raccogliere 4.500 euro: una cifra decisiva non soltanto per arricchire la sesta edizione del festival, ma anche per assicurare la continuità del progetto negli anni successivi.

A rafforzare la raccolta interviene la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate che verserà il 30% dell’importo del progetto non appena le donazioni avranno raggiunto il 70% dell’obiettivo.

La raccolta assume un peso ancora maggiore perché è collegata al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto che sostiene INSIGHT fin dalla sua nascita e per il 2026 ha previsto un finanziamento di 25.000 euro.

La conferma del contributo è però legata al raggiungimento dell’obiettivo di crowdfunding di 4.500 euro. Se la raccolta non dovesse andare a buon fine, spiegano le organizzatrici, il festival 2026 si svolgerebbe comunque, ma la perdita economica metterebbe seriamente in discussione la possibilità di proseguire negli anni successivi.

«È una formula che mette al centro la partecipazione: il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate non sostituisce le donazioni, ma le accompagna e le valorizza, trasformando ogni contributo in un passo verso il raggiungimento dell’obiettivo. Una scelta coerente con la natura stessa di INSIGHT, che rende la cultura accessibile», spiega Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il festival, in partenariato con il Comune di Varese, è interamente gratuito. Non sono previsti ingressi a pagamento, le attività rivolte alle scuole e ai cittadini non comportano costi di partecipazione e anche gli artisti possono candidarsi senza sostenere spese. Alla base c’è una precisa idea di cultura: creare occasioni di incontro e confronto che non dipendano dalla capacità economica delle persone e riportare l’arte dentro la quotidianità della città.

Una gratuità che, come sottolineano le direttrici Chiara Del Sordo e Daniela Domestici, non significa assenza di costi. «INSIGHT è gratis, ma non è gratuito» è il messaggio con cui sintetizzano il senso della campagna.

“Dietro ogni esposizione ci sono infatti lavoro professionale, progettazione, curatela, allestimenti, comunicazione, relazioni con gli artisti e gestione degli spazi. Rendere tutto questo accessibile senza biglietto significa necessariamente trovare altre forme di sostegno e coinvolgere direttamente il territorio”.

INSIGHT è un progetto di Gattabuia APS, associazione culturale attiva a Varese dal 2018, che utilizza la fotografia contemporanea come linguaggio artistico e come strumento educativo e relazionale. Negli anni l’associazione ha costruito collaborazioni con artisti, scuole, università, istituzioni e realtà territoriali, facendo del festival uno spazio di partecipazione diffusa.

Sostenere INSIGHT significa quindi salvare il festival e difendere l’idea che una città possa ancora offrire spazi liberi nei quali incontrarsi, osservare, discutere e condividere esperienze senza che l’accesso dipenda dall’acquisto di un bene o servizio.