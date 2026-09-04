Investimento a Busto Arsizio: 28enne trasportato in ospedale

Incidente stradale nella serata di oggi a Busto Arsizio, dove un ragazzo di 28 anni è stato investito.

L’allarme è scattato alle 18.45 in viale Rimembranze, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio per i rilievi e la gestione della viabilità.

Per prestare soccorso al giovane sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Il 28enne è stato successivamente trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, con arrivo indicato poco dopo le 20.

Secondo le informazioni disponibili, l’intervento dei soccorritori è stato classificato in codice giallo, quindi di media gravità.