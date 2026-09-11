Javier Zanetti a Busto Arsizio per BA Cuori Insieme: ospite con Fondazione PUPI

Si arricchisce di una presenza particolarmente significativa la quinta edizione di BA Cuori Insieme, la manifestazione promossa dall’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute guidato da Paola Reguzzoni, in programma domenica 13 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, nel centro cittadino.

Ospite del pomeriggio sarà Fondazione PUPI – Ente Filantropico del Terzo Settore, impegnata da 25 anni nella realizzazione di progetti dedicati ai bambini e alle famiglie in situazioni di fragilità, attraverso percorsi che pongono al centro educazione, tutela, accompagnamento e inclusione sociale.

Insieme alla Fondazione è prevista la presenza dei suoi fondatori, Javier Zanetti e Paula de la Fuente, che porteranno la propria testimonianza sull’importanza della solidarietà, dell’educazione, della vicinanza alle famiglie e dell’impegno sociale.

La partecipazione di Fondazione PUPI si inserisce pienamente nello spirito di BA Cuori Insieme, nato per dare voce e visibilità alle realtà che ogni giorno operano a sostegno delle persone più fragili e per creare un’occasione concreta di incontro tra associazioni, istituzioni e cittadini.

“La presenza di Fondazione PUPI rappresenta per Cuori Insieme un valore importante – sottolinea l’assessore Reguzzoni – perché racconta attraverso un’esperienza concreta quanto sia fondamentale costruire reti capaci di stare accanto ai bambini, alle famiglie e alle persone che attraversano momenti di fragilità. È esattamente il messaggio che vogliamo portare nelle piazze: nessuno può rispondere da solo a tutti i bisogni di una comunità. Istituzioni, associazioni, realtà del Terzo Settore e cittadini possono però fare moltissimo quando scelgono di esserci e di farlo insieme. La presenza di Zanetti prevista per domenica in Piazza San Giovanni alle 17.00 /17.30 permetterà di offrire uno stimolo e una testimonianza diretta ai nostri ragazzi, in particolare a coloro che si trovano a vivere situazioni di fragilità”.

La quinta edizione di BA Cuori Insieme animerà il centro di Busto Arsizio per l’intera giornata, coinvolgendo oltre 60 associazioni e realtà del territorio, con attività, momenti di incontro, iniziative dedicate alle famiglie, musica e occasioni per conoscere da vicino chi, durante tutto l’anno, dedica tempo, competenze ed energie agli altri.

La partecipazione di Fondazione PUPI diventa così un’ulteriore occasione per ribadire il messaggio al centro dell’edizione 2026: conoscere le realtà che si occupano degli altri è il primo passo per sostenerle.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, nel centro di Busto Arsizio.