Javier Zanetti a Busto Arsizio per BA Cuori Insieme: ospite con Fondazione PUPI
Domenica 13 settembre il centro di Busto Arsizio ospita la quinta edizione di BA Cuori Insieme, con oltre 60 associazioni. Nel pomeriggio, in piazza San Giovanni, attesi Javier Zanetti e Paula de la Fuente, fondatori di Fondazione PUPI
Si arricchisce di una presenza particolarmente significativa la quinta edizione di BA Cuori Insieme, la manifestazione promossa dall’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute guidato da Paola Reguzzoni, in programma domenica 13 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, nel centro cittadino.
Ospite del pomeriggio sarà Fondazione PUPI – Ente Filantropico del Terzo Settore, impegnata da 25 anni nella realizzazione di progetti dedicati ai bambini e alle famiglie in situazioni di fragilità, attraverso percorsi che pongono al centro educazione, tutela, accompagnamento e inclusione sociale.
Insieme alla Fondazione è prevista la presenza dei suoi fondatori, Javier Zanetti e Paula de la Fuente, che porteranno la propria testimonianza sull’importanza della solidarietà, dell’educazione, della vicinanza alle famiglie e dell’impegno sociale.
La partecipazione di Fondazione PUPI si inserisce pienamente nello spirito di BA Cuori Insieme, nato per dare voce e visibilità alle realtà che ogni giorno operano a sostegno delle persone più fragili e per creare un’occasione concreta di incontro tra associazioni, istituzioni e cittadini.
“La presenza di Fondazione PUPI rappresenta per Cuori Insieme un valore importante – sottolinea l’assessore Reguzzoni – perché racconta attraverso un’esperienza concreta quanto sia fondamentale costruire reti capaci di stare accanto ai bambini, alle famiglie e alle persone che attraversano momenti di fragilità. È esattamente il messaggio che vogliamo portare nelle piazze: nessuno può rispondere da solo a tutti i bisogni di una comunità. Istituzioni, associazioni, realtà del Terzo Settore e cittadini possono però fare moltissimo quando scelgono di esserci e di farlo insieme. La presenza di Zanetti prevista per domenica in Piazza San Giovanni alle 17.00 /17.30 permetterà di offrire uno stimolo e una testimonianza diretta ai nostri ragazzi, in particolare a coloro che si trovano a vivere situazioni di fragilità”.
La quinta edizione di BA Cuori Insieme animerà il centro di Busto Arsizio per l’intera giornata, coinvolgendo oltre 60 associazioni e realtà del territorio, con attività, momenti di incontro, iniziative dedicate alle famiglie, musica e occasioni per conoscere da vicino chi, durante tutto l’anno, dedica tempo, competenze ed energie agli altri.
La partecipazione di Fondazione PUPI diventa così un’ulteriore occasione per ribadire il messaggio al centro dell’edizione 2026: conoscere le realtà che si occupano degli altri è il primo passo per sostenerle.
L’appuntamento è per domenica 13 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, nel centro di Busto Arsizio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.