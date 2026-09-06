Kastritis: “Felici della vittoria e del torneo: ho una squadra che lavora sodo”
Il coach della Openjobmetis soddisfatto del successo su Cantù e del momento biancorosso: "Siamo migliorati nel corso della partita. Kamagate ha voglia di tornare in forma, sono entusiasta del suo impegno"
KASTRITIS 1 – «Per noi è stato un ottimo torneo, una grande opportunità per avere in campo insieme più giocatori che non avevamo nelle partite precedenti. Sfortunatamente, abbiamo dovuto fare i conti ancora con alcune assenze ma oggi è stato un match molto produttivo. Abbiamo visto molte cose su cui lavoriamo quotidianamente in allenamento, individuato molti dei nostri punti deboli che vogliamo migliorare. Siamo molto felici e dobbiamo congratularci con i ragazzi perché hanno lavorato sodo fin dal primo giorno: questo gruppo è fantastico. Ora abbiamo altre tre settimane; abbiamo superato la metà della preparazione e dobbiamo ricaricarci».
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KASTRITIS 2 – «Credo sia vero che la squadra è migliorata nel corso della partita: è una cosa che chiediamo continuamente, e ciò vale per ogni formazione in questo momento. Questo è lo scopo delle amichevoli: poter migliorare anche a partita in corso e soprattutto nel secondo tempo abbiamo controllato meglio la nostra area, ottenuto più recuperi, più deviazioni e abbiamo fatto circolare meglio la palla. Ci siamo sentiti meglio possesso dopo possesso e questa è la cosa più importante: dobbiamo mantenere l’unità, avere l’idea di essere una squadra in cui tutti possono contribuire e in cui tutti si fidano di tutti».
KASTRITIS 3 – «A Kamagate devo dare molti meriti perché viene da un infortunio: è fantastico osservare come lavora ogni giorno e devo dire che sta tornando in condizione prima di quanto ci aspettassimo. Quindi è normale se in alcuni momenti sembra fare fatica: è nel pieno del percorso di rientro. Siamo entusiasti del modo in cui lavora e di quanto voglia tornare in forma: molto presto sarà al livello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno».
KASTRITIS 4 – «Anche Isaiah Roby sta migliorando, persino meglio di quanto ci aspettassimo dopo l’infortunio al dito. Se non questa settimana, credo che all’inizio della prossima sarà con la squadra».
KASTRITIS 5 – «Anche oggi i giovani ci hanno dato una mano. Come ho detto siamo a metà della preparazione, un periodo in cui le gambe sono pesanti e il carico di lavoro è molto alto quindi è importante, giocare e provare a vincere come in ogni partita, cercando di migliorare per vedere cosa si sta facendo bene e cosa si sta sbagliando. Dobbiamo anche gestire correttamente il carico di lavoro, per evitare qualsiasi tipo di infortunio muscolare e non solo: giocare partite ravvicinate richiede una gestione corretta quindi anche i giovani hanno fatto un ottimo lavoro. Devono continuare a lavorare e, con il duro lavoro di tutti noi insieme, miglioreremo sicuramente».
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