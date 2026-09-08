La Basilica di Varese celebra il settenario dell’Addolorata

Dall’8 al 15 settembre la Basilica di San Vittore ospita il tradizionale Settenario dell’Addolorata, momento centrale per la Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate, che comprende le parrocchie del Centro, Bosto, Casbeno e Brunella) per l’avvio ufficiale del nuovo Anno Pastorale.

Le celebrazioni della settimana saranno guidate dalla predicazione quotidiana del Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, che presiederà le messe delle 10 in Basilica.

«Il Settenario dell’Addolorata continua a rappresentare un punto fermo nella vita di fede della nostra città – Sottolinea monsignor Gabriele Gioia, riferendosi alla Madonna Addolorata, co-patrona di Varese insieme a san Vittore – Uniti come un’unica famiglia presbiterale e parrocchiale, affidiamo alla protezione di Maria Addolorata le speranze, le fatiche e i progetti dell’anno pastorale che si apre, guardando con gratitudine anche al ministero di tanti sacerdoti e alla testimonianza delle nostre famiglie».

In un’epoca che «Ci illude di poter rimuovere o nascondere ogni fragilità – prosegue il prevosto – riscoprire la figura della Madre Addolorata significa trovare il coraggio di non fuggire di fronte al dolore, ma di abitarlo con la forza della fede. Affidarsi a Lei ci insegna che nessuna sofferenza è vana o dimenticata, perché sotto il Suo sguardo di Madre ogni ferita può aprirsi alla speranza e alla consolazione».

Il programma

Le S. Messe delle 10 in Basilica durante il Settenario saranno presiedute dal Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, con predicazione straordinaria.

Martedì 8 settembre, festa della Natività della B.V. Maria, alle 10 si terrà la S. Messa solenne d’Inizio Anno Pastorale della Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate, presieduta da mons. Gabriele Gioia e concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale.

Domenica 13 settembre, alle 10, la S. Messa solenne sarà presieduta da don Corrado Bardella, per il saluto al termine del suo ministero pastorale nella Comunità. Nel corso della celebrazione saranno ricordati gli Anniversari di Matrimonio.

Martedì 15 settembre, solennità della B.V. Maria Addolorata, alle 10 si terrà la S. Messa solenne di chiusura del Settenario con la partecipazione dei sacerdoti del Decanato di Varese. Saranno ricordati il 50° di Ordinazione sacerdotale di don Carlo Manfredi e di monsignor Bruno Molinari, arrivato di recente nella Comunità Pastorale.

Nei giorni feriali, nella Chiesa di San Giuseppe alle 7.15 viene celebrata la S. Messa, seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle 12.00. Nella Basilica di San Vittore sono previsti: alle 8.15 le Lodi e la S. Messa; alle 10.00 la S. Messa solenne con predicazione straordinaria; alle 17.30 i Vespri e alle 18.00 la S. Messa.

Da dove proviene la devozione dell’Addolorata

Il legame di Varese con il simulacro della Vergine Addolorata, custodito nella Basilica di San Vittore, ha origini antiche che risalgono alla metà del sedicesimo secolo, quando presbiterio e coro vennero arricchiti da sculture dedicate alla Passione di Cristo.

Alla Madre Dolorosa la memoria storica dei varesini attribuisce numerosi fatti prodigiosi: dall’incolumità dei canonici colpita da un fulmine durante la preghiera, alla guarigione miracolosa di una religiosa inferma, fino al segno delle tre stelle apparse al di sopra del simulacro in processione.

Per secoli la statua è stata condotta lungo le vie del borgo in tempo di calamità, epidemie e siccità.

Ancora oggi non trascorre giorno senza che i fedeli sostino in preghiera dinanzi alla cappella a lei dedicata per affidarle affanni, ringraziamenti o un semplice fiore, confermando una devozione viva che unisce generazioni di varesini.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito www.santantonioabatevarese.it e sui canali social ufficiali della Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate di Varese.