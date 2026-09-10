La BCE alza ancora i tassi: 25 punti base in più, il deposito sale al 2,50%

La Banca centrale europea stringe di nuovo. Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, motivando la scelta con le pressioni sull’inflazione generate dal conflitto in Medio Oriente, destinate secondo Francoforte a mantenere la dinamica dei prezzi «ben al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato».

Dal 16 settembre il tasso sui depositi presso la banca centrale salirà al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,90%. Rispetto ai livelli attuali si tratta di un quarto di punto in più su tutta la linea.

Inflazione ancora sopra il 2% fino al 2028

Il quadro che emerge dalle nuove proiezioni degli esperti della BCE spiega la scelta restrittiva. Nello scenario di base l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3,0% quest’anno, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028: l’obiettivo del 2% resterebbe quindi fuori portata per l’intero orizzonte di previsione. Ancora più significativo il dato sull’inflazione di fondo, quella calcolata al netto delle componenti energetica e alimentare, che salirebbe dal 2,5% del 2026 al 2,6% del 2027 per poi ripiegare al 2,3% nel 2028.

Il confronto con l’esercizio di giugno è il vero campanello d’allarme: le stime per il 2026 restano invariate, ma sia il 2027 sia il 2028 sono stati rivisti al rialzo. Segno che gli effetti dello shock energetico vengono ora considerati più persistenti di quanto si ipotizzasse tre mesi fa.

Sul fronte della crescita le notizie sono meno negative. Il prodotto dell’area euro è atteso in aumento dello 0,9% nel 2026, dell’1,4% nel 2027 e dell’1,5% nel 2028, con una correzione al rialzo per i primi due anni che riflette, scrive la BCE, «una capacità di tenuta dell’economia dell’area dell’euro maggiore delle attese».

Rischi asimmetrici e nessun percorso prestabilito

Francoforte non nasconde l’incertezza dello scenario, definito «molto incerto», con rischi orientati al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita. Per misurare l’ampiezza della forbice gli esperti hanno costruito scenari alternativi che variano intensità e durata dello shock energetico e il peso degli effetti indiretti e di secondo impatto.

Resta confermato l’approccio guidato dai dati e deciso riunione per riunione, senza vincoli su un particolare percorso dei tassi. Le prossime mosse dipenderanno dalla valutazione delle prospettive di inflazione, dalla dinamica dell’inflazione di fondo e dall’intensità con cui la politica monetaria si trasmette all’economia reale.

Prosegue intanto, a ritmo «misurato e prevedibile», la riduzione dei portafogli del programma di acquisto di attività (PAA) e del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP): l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Resta nella cassetta degli attrezzi lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione, attivabile per contrastare dinamiche di mercato disordinate e ingiustificate che mettano a rischio la trasmissione della politica monetaria nei paesi dell’area euro.