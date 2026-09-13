La Castellanzese cade sul campo del Lentigione: Battistello firma l’1-0
I neroverdi escono sconfitti dalla prima trasferta stagionale nonostante l’inferiorità numerica dei gialloblù: decisiva la rete di Battistello al 45'. Ora testa alla sfida con l’Oltrepò mercoledì 16 settembre
Si chiude con una sconfitta la prima gara esterna della stagione per la Castellanzese. Al “Volante Levantini”, i gialloblù conquistano i tre punti imponendosi per 1-0, grazie alla rete di Battistello realizzata nei minuti finali del primo tempo. Una gara resa ancora più complicata per i padroni di casa dall’espulsione diretta di Rizzi, che ha costretto il Lentigione a giocare in dieci uomini per gran parte del primo tempo e per tutta la ripresa. Nonostante la superiorità numerica e le diverse opportunità costruite nel secondo tempo, però, i neroverdi non sono riusciti a ristabilire la parità. La chance più importante arriva con Ferrari, autore di un destro indirizzato verso l’incrocio dei pali, sul quale Mosca si supera con un intervento decisivo deviando il pallone in corner. La Castellanzese incassa così la prima sconfitta in trasferta del campionato e guarda già al prossimo impegno. Mercoledì 16 settembre i neroverdi torneranno in campo davanti al proprio pubblico per affrontare l’Oltrepò. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)
FISCHIO D’INIZIO
La Castellanzese scende in campo con il 3-5-2: Bongini tra i pali; difesa composta da Matella, Sassaro, Tordini; a centrocampo Bianchi, Tonon, Castelletto, Bayo Sarr, Boccadamo; in avanti Valmori e Chessa. Il Lentigione risponde con il 4-3-3: Mosca in porta; Barattini, Mele, Capiluppi, Bita; a centrocampo Jassey, Nappo, Battistello; in attacco Addiego Mobilio, Rizzi, Alessandrini. La gara è diretta da Antonio Elia di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Marco Chianese di Caserta e Francesco Ferretti di Ciampino.
CRONACA DELLA PARTITA
Rispetto all’ultimo impegno di campionato, entrambe le formazioni confermano quasi interamente l’undici titolare: nella Castellanzese trova spazio Tonon, mentre il Lentigione si affida dal primo minuto ad Addiego Mobilio. L’avvio sorride ai padroni di casa, subito propositivi con Jassey, che recupera palla sulla trequarti e calcia a giro sul palo lontano, sfiorando la porta. Poco dopo è Rizzi a far tremare i neroverdi con una conclusione ravvicinata di grande potenza che colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza nei pressi della linea di porta. Al 30’, però, il Lentigione resta in dieci uomini: Rizzi viene espulso per un intervento a gioco fermo ai danni di Bayo Sarr. Nonostante l’inferiorità numerica, gli emiliani continuano a spingere e vanno nuovamente vicini al gol con Alessandrini, la cui conclusione dalla sinistra viene respinta da Bongini. Proprio allo scadere del primo tempo arriva il vantaggio del Lentigione: sugli sviluppi di un corner, Battistello trova la deviazione vincente e porta i suoi all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa la formazione di casa prova subito a mettere pressione, con Addiego Mobilio che impegna Bongini dal limite. Con il passare dei minuti, però, la Castellanzese aumenta la propria intensità e al 20’ sfiora il pareggio: Ferrari, appena entrato per Bayo Sarr, lascia partire una conclusione precisa indirizzata verso l’incrocio, ma Mosca con un intervento spettacolare nega il gol ai varesotti. Nel finale i neroverdi si spingono in avanti alla ricerca dell’1-1 e ci provano ancora con Chessa, bravo a entrare in area dalla destra e a concludere da posizione favorevole, trovando però nuovamente la pronta risposta di Mosca. La Castellanzese non riesce così a trovare il pareggio e il Lentigione può festeggiare una vittoria di carattere, infliggendo ai neroverdi la prima sconfitta esterna stagionale. La Castellanzese cercherà di reagire mercoledì 16 settembre, quando tornerà in campo davanti ai propri tifosi contro l’Oltrepò, con l’obiettivo di ritrovare la vittoria.
TABELLINO
LENTIGIONE – CASTELLANZESE 1-0 (1-0)
Marcatori: 45′ pt Battistello (L)
Lentigione (4-3-3): Mosca; Barattini, Mele, Capiluppi, Bita; Jassey (26’ Mordini), Nappo, Battistello (42’ st Gobbo); Addiego Mobilio (18’ st Mascanzoni), Rizzi, Alessandrini (20’ st Bontempi). A disposizione: Alberini, Giorgi, Tomba, Chiesa, Landini. Allenatore: Ivan Pedrelli
Castellanzese (3-5-2): Bongini; Matella, Sassaro, Tordini; Bianchi (8’ st Angelè), Tonon (1’ st Dioh M.), Castelletto, Bayo Sarr (8’ st Ferrari), Boccadamo (32’ st Giuliani); Valmori (20’ st Dioh E.), Chessa. A disposizione: Binaghi, Oldani, Rusconi, Villa. Allenatore: Francesco Bolzoni
Arbitro: Antonio Elia di Ostia Lido (Marco Chianese di Caserta – Francesco Ferretti di Ciampino)
Ammoniti: 32’ pt Bayo Sarr (C), 35’ pt Capiluppi (L), 38’ pt Tonon (C), 42’ pt Sassaro (C), 34’ st Giuliani (C), 36’ st Ferrari (C). Espulsi: 29’ pt Rizzi (L) per comportamento non regolamentare. Recuperi: 3’ + 4’
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.