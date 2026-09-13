La Castellanzese cade sul campo del Lentigione: Battistello firma l’1-0

Si chiude con una sconfitta la prima gara esterna della stagione per la Castellanzese. Al “Volante Levantini”, i gialloblù conquistano i tre punti imponendosi per 1-0, grazie alla rete di Battistello realizzata nei minuti finali del primo tempo. Una gara resa ancora più complicata per i padroni di casa dall’espulsione diretta di Rizzi, che ha costretto il Lentigione a giocare in dieci uomini per gran parte del primo tempo e per tutta la ripresa. Nonostante la superiorità numerica e le diverse opportunità costruite nel secondo tempo, però, i neroverdi non sono riusciti a ristabilire la parità. La chance più importante arriva con Ferrari, autore di un destro indirizzato verso l’incrocio dei pali, sul quale Mosca si supera con un intervento decisivo deviando il pallone in corner. La Castellanzese incassa così la prima sconfitta in trasferta del campionato e guarda già al prossimo impegno. Mercoledì 16 settembre i neroverdi torneranno in campo davanti al proprio pubblico per affrontare l’Oltrepò. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

FISCHIO D’INIZIO

La Castellanzese scende in campo con il 3-5-2: Bongini tra i pali; difesa composta da Matella, Sassaro, Tordini; a centrocampo Bianchi, Tonon, Castelletto, Bayo Sarr, Boccadamo; in avanti Valmori e Chessa. Il Lentigione risponde con il 4-3-3: Mosca in porta; Barattini, Mele, Capiluppi, Bita; a centrocampo Jassey, Nappo, Battistello; in attacco Addiego Mobilio, Rizzi, Alessandrini. La gara è diretta da Antonio Elia di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Marco Chianese di Caserta e Francesco Ferretti di Ciampino.

CRONACA DELLA PARTITA

Rispetto all’ultimo impegno di campionato, entrambe le formazioni confermano quasi interamente l’undici titolare: nella Castellanzese trova spazio Tonon, mentre il Lentigione si affida dal primo minuto ad Addiego Mobilio. L’avvio sorride ai padroni di casa, subito propositivi con Jassey, che recupera palla sulla trequarti e calcia a giro sul palo lontano, sfiorando la porta. Poco dopo è Rizzi a far tremare i neroverdi con una conclusione ravvicinata di grande potenza che colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza nei pressi della linea di porta. Al 30’, però, il Lentigione resta in dieci uomini: Rizzi viene espulso per un intervento a gioco fermo ai danni di Bayo Sarr. Nonostante l’inferiorità numerica, gli emiliani continuano a spingere e vanno nuovamente vicini al gol con Alessandrini, la cui conclusione dalla sinistra viene respinta da Bongini. Proprio allo scadere del primo tempo arriva il vantaggio del Lentigione: sugli sviluppi di un corner, Battistello trova la deviazione vincente e porta i suoi all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa la formazione di casa prova subito a mettere pressione, con Addiego Mobilio che impegna Bongini dal limite. Con il passare dei minuti, però, la Castellanzese aumenta la propria intensità e al 20’ sfiora il pareggio: Ferrari, appena entrato per Bayo Sarr, lascia partire una conclusione precisa indirizzata verso l’incrocio, ma Mosca con un intervento spettacolare nega il gol ai varesotti. Nel finale i neroverdi si spingono in avanti alla ricerca dell’1-1 e ci provano ancora con Chessa, bravo a entrare in area dalla destra e a concludere da posizione favorevole, trovando però nuovamente la pronta risposta di Mosca. La Castellanzese non riesce così a trovare il pareggio e il Lentigione può festeggiare una vittoria di carattere, infliggendo ai neroverdi la prima sconfitta esterna stagionale. La Castellanzese cercherà di reagire mercoledì 16 settembre, quando tornerà in campo davanti ai propri tifosi contro l’Oltrepò, con l’obiettivo di ritrovare la vittoria.

TABELLINO

LENTIGIONE – CASTELLANZESE 1-0 (1-0)

Marcatori: 45′ pt Battistello (L)

Lentigione (4-3-3): Mosca; Barattini, Mele, Capiluppi, Bita; Jassey (26’ Mordini), Nappo, Battistello (42’ st Gobbo); Addiego Mobilio (18’ st Mascanzoni), Rizzi, Alessandrini (20’ st Bontempi). A disposizione: Alberini, Giorgi, Tomba, Chiesa, Landini. Allenatore: Ivan Pedrelli

Castellanzese (3-5-2): Bongini; Matella, Sassaro, Tordini; Bianchi (8’ st Angelè), Tonon (1’ st Dioh M.), Castelletto, Bayo Sarr (8’ st Ferrari), Boccadamo (32’ st Giuliani); Valmori (20’ st Dioh E.), Chessa. A disposizione: Binaghi, Oldani, Rusconi, Villa. Allenatore: Francesco Bolzoni

Arbitro: Antonio Elia di Ostia Lido (Marco Chianese di Caserta – Francesco Ferretti di Ciampino)

Ammoniti: 32’ pt Bayo Sarr (C), 35’ pt Capiluppi (L), 38’ pt Tonon (C), 42’ pt Sassaro (C), 34’ st Giuliani (C), 36’ st Ferrari (C). Espulsi: 29’ pt Rizzi (L) per comportamento non regolamentare. Recuperi: 3’ + 4’

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