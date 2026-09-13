La comunità pakistana in marcia a Gallarate per la pace e la fratellanza

Una giornata di festa, preghiera e condivisione per la comunità pakistana della provincia di Varese. Oggi, domenica 13 settembre, Gallarate ha ospitato la tradizionale Marcia per la Pace e la Fratellanza, organizzata dall’Associazione Provinciale Pakistani Varesini in occasione del Mawlid, la ricorrenza che celebra la nascita del profeta Maometto.

Il ritrovo è stato nel primo pomeriggio in piazza del Mercato di via Torino, da dove è partito il corteo. La manifestazione si è sviluppata attraverso le vie della città, con il ritorno nella stessa piazza per la cerimonia conclusiva.

Una presenza numerosa ha accompagnato la celebrazione, che unisce il significato religioso del Mawlid a un messaggio di pace, fratellanza e convivenza. Un appuntamento che negli ultimi anni è diventato una consuetudine per la comunità pakistana del territorio varesino e che ha visto Gallarate trasformarsi in un punto di incontro per persone provenienti anche dai comuni della provincia.

La marcia non rappresenta infatti soltanto un momento religioso, ma anche un’occasione per rendere visibile una comunità ormai radicata nel territorio. L’Associazione Provinciale Pakistani Varesini è attiva da anni sul fronte dell’integrazione e della partecipazione sociale.

La celebrazione del Mawlid a Gallarate ha dunque rinnovato anche quest’anno un appuntamento che, accanto alla dimensione spirituale, vuole trasmettere un messaggio di dialogo e di apertura, con la pace e la fratellanza al centro della giornata.