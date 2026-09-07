La Croce Rossa di Luino lancia il Gruppo di Cammino gratuito per over 65
Il Comitato luinese e delle Valli promuove una nuova attività gratuita all'aperto per favorire il benessere e la socializzazione della popolazione anziana
Prende il via a Luino una nuova iniziativa dedicata alla socialità, al benessere e alla prevenzione dell’isolamento sociale tra gli anziani. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Luino e Valli, in collaborazione con i partner del territorio, ha organizzato un Gruppo di Cammino rivolto a tutte le persone over 65. L’iniziativa, completamente gratuita, rientra nel più ampio progetto intitolato “Un ponte verso l’inclusione: interventi a contrasto delle solitudini involontarie” e punta a trasformare l’attività motoria leggera in un’occasione di incontro e condivisione.
L’appuntamento settimanale e il percorso
Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per ogni martedì mattina alle ore 8:45 presso il parcheggio antistante il centro commerciale Euronics/Tigros di Luino. Le attività prenderanno il via alle ore 9:00 per una passeggiata di circa 3 o 4 chilometri, lungo un itinerario semplice, pianeggiante e accessibile a tutti, per una durata complessiva di circa due ore.
Il primo appuntamento ufficiale si terrà martedì 15 settembre 2026. L’obiettivo delle uscite non è la prestazione sportiva o la velocità, ma il piacere di stare insieme all’aria aperta. Non servono allenamenti specifici per partecipare: la camminata è pensata per consentire a chiunque di seguire il passo senza sforzi eccessivi, favorendo la conversazione e la conoscenza reciproca.
Benessere fisico e relazioni per gli over 65
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la salute Passa anche e soprattutto attraverso la vita di comunità e il contrasto alla solitudine. Il movimento condiviso rappresenta infatti un importante strumento di prevenzione sia per la salute fisica sia per l’equilibrio psicologico, offrendo agli anziani un momento fisso di ritrovo e socializzazione nella routine settimanale.
Per partecipare è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo negli orari stabiliti. Per garantire il massimo del comfort lungo il tragitto, gli organizzatori raccomandano l’uso di scarpe comode e chiuse e si consiglia di portare con sé una borraccia d’acqua. In caso di maltempo o condizioni meteorologiche avverse, la camminata della settimana verrà rinviata direttamente al martedì successivo.
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