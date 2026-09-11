La dirigente Nicoletta Pizzato in pensione: il saluto del personale dell’ITET Daverio Casula di Varese
Dopo dodici anni alla guida dell'istituto varesino, la preside ha lasciato il timone il primo settembre scorso. Il ricordo del personale
«Dirigere una scuola non è né un semplice lavoro né un lavoro semplice. Significa svolgere un compito in cui il soggetto non può mai essere “io”, perché è necessario guardare sempre agli altri: agli studenti in primis, alle loro famiglie, al personale e a tutti coloro che gravitano intorno alla scuola». Con queste parole inizia il saluto del personale docente e ATA dell’ITET “Daverio-Casula-Nervi” di Varese alla dirigente scolastica Nicoletta Pizzato, in pensione dal primo settembre dopo dodici anni alla guida dell’istituto.
«Prima di ricoprire il ruolo di dirigente, Nicoletta Pizzato è stata per anni docente proprio in quello stesso istituto, contribuendo con il suo lavoro a far sì che questa storica scuola varesina restasse un punto di riferimento per la città e per l’intera provincia, riconosciuta come un luogo di formazione solido, attento alla realtà e capace di percepire per tempo i cambiamenti in atto».
Tra i risultati da ricordare, colleghi e collaboratori sottolineano i numerosi progetti portati avanti in questi anni dall’istituto, in particolare quelli legati alla collaborazione con realtà estere: un segno, spiegano, del fatto che fare scuola oggi non significa restare seduti in una classe, ma sviluppare competenze che permettano a ragazze e ragazzi di aprirsi al mondo.
Oltre a quanto emerge all’esterno, il personale dell’ITET tiene però a ricordare anche il lavoro meno visibile, quello “dietro le quinte”, fatto di scelte quotidiane, responsabilità, incontri e confronti, che la dirigente ha svolto con competenza e risolutezza, favorendo sempre uno spirito di collaborazione tra staff, docenti e uffici.
«Con il pensionamento di Nicoletta Pizzato si chiude così un capitolo importante per l’ITET Varese, ma anche per la dirigente stessa: una donna che con generosità, decisione e autorevolezza ha dedicato la propria vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani».
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