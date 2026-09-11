La dirigente Nicoletta Pizzato in pensione: il saluto del personale dell’ITET Daverio Casula di Varese

«Dirigere una scuola non è né un semplice lavoro né un lavoro semplice. Significa svolgere un compito in cui il soggetto non può mai essere “io”, perché è necessario guardare sempre agli altri: agli studenti in primis, alle loro famiglie, al personale e a tutti coloro che gravitano intorno alla scuola». Con queste parole inizia il saluto del personale docente e ATA dell’ITET “Daverio-Casula-Nervi” di Varese alla dirigente scolastica Nicoletta Pizzato, in pensione dal primo settembre dopo dodici anni alla guida dell’istituto.

«Prima di ricoprire il ruolo di dirigente, Nicoletta Pizzato è stata per anni docente proprio in quello stesso istituto, contribuendo con il suo lavoro a far sì che questa storica scuola varesina restasse un punto di riferimento per la città e per l’intera provincia, riconosciuta come un luogo di formazione solido, attento alla realtà e capace di percepire per tempo i cambiamenti in atto».

Tra i risultati da ricordare, colleghi e collaboratori sottolineano i numerosi progetti portati avanti in questi anni dall’istituto, in particolare quelli legati alla collaborazione con realtà estere: un segno, spiegano, del fatto che fare scuola oggi non significa restare seduti in una classe, ma sviluppare competenze che permettano a ragazze e ragazzi di aprirsi al mondo.

Oltre a quanto emerge all’esterno, il personale dell’ITET tiene però a ricordare anche il lavoro meno visibile, quello “dietro le quinte”, fatto di scelte quotidiane, responsabilità, incontri e confronti, che la dirigente ha svolto con competenza e risolutezza, favorendo sempre uno spirito di collaborazione tra staff, docenti e uffici.

«Con il pensionamento di Nicoletta Pizzato si chiude così un capitolo importante per l’ITET Varese, ma anche per la dirigente stessa: una donna che con generosità, decisione e autorevolezza ha dedicato la propria vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani».