Nuovo PGT di Varese, si parte dalle Scuderie: la Lega vuole ‘blindarle’, la maggioranza apre un tavolo

Le scuderie dell’Ippodromo delle Bettole, in via Galdino da Varese tornano al centro del dibattito politico cittadino e si fanno sentire prima ancora della prima serata del Consiglio comunale dedicata alla discussione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

A muoversi per primo sull’argomento, tre giorni fa, è stato il vicecapogruppo della Lega Stefano Angei, all’interno di un pacchetto di emendamenti proposti dal suo partito. Ma, poche ore prima dell’apertura della seduta, prevista questa sera primo settembre alle 2045 a palazzo Estense, è arrivata alla stampa anche la proposta del consigliere di maggioranza Luca Battistella, presidente della commissione Sport, che chiede l’apertura di un tavolo di confronto tra quartiere e mondo ippico.

Gli emendamenti di Angei

Presentati formalmente e alla stampa tre giorni fa, gli emendamenti di Angei punta sulla tutela della storica scuderia, che nel PGT da approvare potrebbe invece essere trasformata ad altra destinazione, anche abitativa. «La tutela della città passa inoltre dalla salvaguardia delle storiche scuderie dell’ippodromo – aveva dichiarato Angei, spiegando che l’obiettivo è – vincolare indissolubilmente la loro destinazione d’uso all’impianto ippico, escludendo qualsiasi ipotesi di abbattimento per fare spazio a nuove costruzioni, Alla faccia del consumo di suolo zero così sbandierato a parole da questa Giunta, ma smentito nei fatti dai loro stessi atti».

L’ordine del giorno di Battistella

Poche ore prima dell’apertura della seduta, è arrivato alla stampa anche l’ordine del giorno di Battistella, che chiede un tavolo tra residenti, operatori ippici, proprietà delle aree, concessionario dell’Ippodromo, Consiglio di quartiere, Comune e ATS. L’obiettivo è individuare una soluzione condivisa per il quartiere sorto negli ultimi decenni attorno alle scuderie, realizzate negli anni Quaranta quando l’area aveva ancora caratteristiche agresti. Oggi, nella zona più prossima alle strutture, vivono oltre mille persone in più di cento unità abitative. Tra le criticità segnalate anche il frequente attraversamento di via Albani da parte dei cavalli durante gli spostamenti tra scuderie e ippodromo.

«Con questo ordine del giorno intendiamo avviare un percorso che individui una soluzione che permetta a entrambe le realtà di convivere e svilupparsi nel modo migliore» spiega Battistella, che sottolinea il valore sportivo, economico e culturale della filiera ippica — proprietari, allenatori, fantini, artieri — accanto alla necessità di tenere conto dei residenti.

Il percorso, spiega il consigliere, dovrà svolgersi nella finestra di due mesi prevista dalla legge tra l’adozione e l’approvazione definitiva del PGT. Il nuovo strumento urbanistico, ricorda il testo dell’odg, prevede anche la possibilità di realizzare box sostitutivi per il ricovero dei cavalli all’interno del perimetro dell’Ippodromo, in un numero analogo a quello delle scuderie attuali — una previsione che si inserisce, sottolinea l’amministrazione, in un momento di rilancio della struttura, tra i lavori di riqualificazione avviati con la nuova concessione e i buoni risultati della stagione ippica in corso.

La posizione dell’assessore allo sport Malerba

«Il momento è quello giusto per aprire un confronto – commenta l’assessore allo sport Stefano Malerba, che indica nella finestra tra adozione e approvazione del PGT lo spazio per ascoltare tutti gli interessati. L’obiettivo, precisa, è «Ottimizzare gli spazi dell’ippodromo, salvaguardare e possibilmente potenziare l’attività ippica e, contemporaneamente, migliorare la qualità della vita di chi abita nel quartiere». Il nuovo PGT, conclude Malerba, deve «Governare le trasformazioni della città mettendo insieme interessi diversi, per un ippodromo forte e attrattivo ma in equilibrio con il quartiere».