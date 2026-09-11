La ex contabile condannata a tre anni e 8 mesi per i soldi spariti dalle casse del Teatro di Saronno
L'indagine era partita nell'ottobre 2024, dopo la denuncia presentata dal presidente della Fondazione che gestisce il Teatro Giuditta Pasta
Si è concluso con una condanna a 3 anni e 8 mesi e al sequestro di beni per un valore di quasi 900mila euro il processo di primo grado a carico dell’ex contabile del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, accusata di essersi appropriata nel corso degli anni di ingenti somme di denaro della Fondazione che gestisce il teatro.
La sentenza è stata pronunciata ieri mattina dal Tribunale di Busto Arsizio.
Gli ammanchi e le spese con i soldi della fondazione
La donna era stata rinviata a giudizio nell’aprile dell’anno scorso dopo un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Busto Arsizio.
Dagli accertamenti era emersa la continua sottrazione di somme di denaro dell’ente pubblicistico, utilizzati per spese personali e viaggi (attraverso incasso di bonifici, distrazioni di denaro contante e prelevamenti allo sportello utilizzando la carta aziendale).
Un inganno durato anni
L’indagine era partita nell’ottobre 2024, dopo la denuncia presentata dal presidente della Fondazione che gestisce il Teatro Giuditta Pasta.
Il raggiro è stato tenuto nascosto per anni dalla dipendente che stilava un bilancio che apparentemente non dava adito a sospetti.
Quando, però, nel 2024 la fondazione aveva chiesto alla banca un finanziamento il castello è crollato, in quanto la banca lo aveva negato sostenendo che la situazione debitoria non permetteva l’apertura di una linea di finanziamento. Allo stupore del consiglio di amministrazione erano seguiti i controlli e la denuncia alla Procura di Busto Arsizio che ha delegato la Guardia di Finanza per gli accertamenti.
La banca chiuse i rubinetti al teatro di Saronno. Così la Fondazione Giuditta Pasta si accorse del buco
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