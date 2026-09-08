La Famiglia Bosina inaugura la sua nuova sede di Varese nel settenario dell’Addolorata

Un nuovo capitolo nel cuore storico della città, proprio all’ombra del campanile del Bernascone e dietro la Basilica di San Vittore. Domenica 13 settembre la Famiglia Bosina inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede in piazza Canonica, segnando un passaggio significativo per la storica associazione che da decenni si occupa di custodire e tramandare tradizioni, storia e dialetto del territorio varesino.

La nascita della nuova casa della Bosina è il frutto di un accordo di collaborazione siglato con la parrocchia di San Vittore. Un’intesa che consentirà al sodalizio di disporre di uno spazio adeguato dove conservare il proprio patrimonio storico, accogliere i soci e riaprire le porte a tutti gli appassionati di cultura locale.

L’inaugurazione si intreccerà con un altro appuntamento sentito dalla comunità: le celebrazioni del Settenario della Madonna Addolorata, co-patrona di Varese. Soci e simpatizzanti si ritroveranno così in Basilica alle ore 10 per la Messa solenne, un momento liturgico che per la città sarà anche l’occasione per salutare e ringraziare don Corrado Bardella.

A seguire, ci si sposterà in piazza Canonica per il tradizionale taglio del nastro e un rinfresco aperto ai partecipanti. Per l’occasione, la Famiglia Bosina metterà a disposizione dei presenti alcuni volumi storici e culturali attinti direttamente dal proprio archivio, pensati per chi desidera approfondire le radici della storia locale.

«Essere sempre più nel cuore pulsante di Varese rappresenta un segnale di profondo legame con la città», spiegano dal Direttivo della Famiglia Bosina. «Ringraziamo la parrocchia per la disponibilità e l’accoglienza e invitiamo tutti a condividere questa giornata di festa per tutta Varese».