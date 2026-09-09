La Festa della Filosofia guarda al futuro della democrazia nell’era digitale: incontri a Turate, Bresso e Saronno

Quanto stanno cambiando il nostro modo di informarci gli algoritmi e i social network? E l’intelligenza artificiale può modificare il futuro della democrazia? Sono alcune delle domande al centro della XVI edizione della “Festa della Filosofia”, che dopo il primo appuntamento del 4 giugno scorso nelle prossime settimane farà tappa anche a Turate, Arese e Saronno con tre incontri dedicati al rapporto tra tecnologia, società, diritti e democrazia.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Nonsolosophia e da Edizioni AlboVersorio in collaborazione con l’associazione L’Isola che non c’è, quest’anno propone il tema “Filosofia e tecnoscienze”, affrontando alcune delle questioni più attuali legate alla trasformazione digitale.

A Turate si parla delle fragilità della democrazia digitale

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 19 settembre alle 18 a Turate, nella Sala consiliare di Palazzo Caimi-Pollini, in via Vittorio Emanuele 2.

Al centro dell’incontro ci sarà il tema “Le fragilità della democrazia nell’età del digitale”, affrontato da Roberta Sala ed Erasmo Silvio Storace.

La riflessione parte da una domanda sempre più attuale: il digitale sta rafforzando o indebolendo la democrazia?

Social network e piattaforme digitali hanno modificato profondamente il modo in cui le persone ricevono e condividono le informazioni. Gli algoritmi contribuiscono a selezionare i contenuti che vediamo, mentre la diffusione rapidissima delle informazioni rende più complesso distinguere fonti attendibili, opinioni e contenuti manipolati.

Allo stesso tempo, l’avvento dell’intelligenza artificiale apre scenari nuovi e pone ulteriori interrogativi sul rapporto tra tecnologia, libertà individuali e partecipazione democratica.

Sarà quindi un’occasione per interrogarsi non soltanto sulle opportunità offerte dal digitale, ma anche sulle fragilità che possono emergere quando strumenti tecnologici sempre più potenti entrano nel cuore della vita sociale e politica.

L’appuntamento di Turate è promosso dall’Assessorato alla Cultura. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Ad Arese si discute di filosofia e intelligenza artificiale

Il percorso della Festa della Filosofia farà poi tappa ad Arese sabato 26 settembre alle 17, nella Biblioteca comunale “Centro Civico Agorà” di via Monviso 7.

Protagonista dell’incontro sarà Maria Russo, che affronterà il tema “Democrazia, nuovi media e intelligenza artificiale”. Un appuntamento che porterà nuovamente il pubblico a riflettere sulle trasformazioni introdotte dai nuovi strumenti digitali nel modo di comunicare, informarci e partecipare alla vita democratica. Anche ad Arese, dunque, la filosofia sarà chiamata a interrogarsi sulle opportunità e sulle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale e dall’evoluzione dei media.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti.

A Saronno il focus su diritti e intelligenza artificiale

La Festa della Filosofia arriverà poi a Saronno sabato 10 ottobre alle 17, con un appuntamento ospitato dall’Istituto Comprensivo Aldo Moro, in viale Santuario 13 a Saronno.

Protagonista sarà Roberto Cammarata, che proporrà una riflessione dal titolo “Diritti, discriminazioni e pluralismo nell’epoca dell’intelligenza artificiale”.

Se a Turate il punto di partenza sarà il rapporto tra digitale e democrazia, a Saronno l’attenzione si concentrerà sulle conseguenze che l’intelligenza artificiale può avere sul piano dei diritti, delle discriminazioni e del pluralismo.

Tecnologie sempre più presenti nella vita quotidiana e nei processi decisionali possono infatti offrire nuove opportunità, ma allo stesso tempo sollevano interrogativi sulla possibilità che dati, algoritmi e sistemi automatizzati finiscano per riprodurre o amplificare disuguaglianze e discriminazioni. Anche questo incontro è ad ingresso libero e gratuito.

La manifestazione è dedicata alla memoria di Luca Bossi, giovane viaggiatore, surfista, studioso e amante della vita, assiduo frequentatore della Festa della Filosofia, scomparso prematuramente.