La festa della Madonna dei Ronchi a Gallarate, che custodisce la storia del quartiere

C’è una piccola chiesa che racconta le origini dei Ronchi di Gallarate molto prima che il quartiere assumesse il volto residenziale di oggi. È la chiesetta di Santa Maria Nascente, in cima alla via Montello, che anche quest’anno sarà il cuore della tradizionale festa della Madonna dei Ronchi, appuntamento che unisce devozione religiosa e memoria della comunità, rilanciato negli ultimi anni.

La ricorrenza, dedicata alla Natività di Maria dell’8 settembre, prenderà il via martedì 8 settembre con la Santa Messa alle 20.45 nella chiesetta. Da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre, sempre alle 20.45, sarà recitato il Santo Rosario. Sabato 12 è in programma la cena comunitaria in oratorio, mentre domenica 13 settembre si svolgerà il momento più significativo della festa: la Messa delle 9 nella chiesa parrocchiale sarà sospesa per lasciare spazio alla processione, che partirà alle 10.30 dalla parrocchia Madonna della Speranza e accompagnerà l’immagine della Madonnina fino alla chiesetta di via Montello, dove alle 11 sarà celebrata la Messa. Ad accompagnare il corteo sarà la Banda La Concordia di Crenna.

La festa è l’occasione per riscoprire uno dei luoghi più antichi del quartiere. La chiesetta di Santa Maria Nascente, conosciuta dai gallaratesi come Madonnina dei Ronchi, fu edificata nel 1647 per iniziativa di don Oliviero Mazzucchelli e conserva al suo interno un prezioso affresco della Madonna del Latte affiancata dai santi Rocco e Sebastiano, testimonianza della profonda devozione mariana del territorio.

Per secoli questo piccolo edificio è stato l’unico luogo di culto della zona. Sorto accanto a una delle cascine più antiche della zona (un tempo parte del Comune di Crenna, scomparso nel 1924-24), quando i Ronchi erano ancora un territorio di campi, vigne e cascine sparse, ha rappresentato il punto di riferimento religioso per le famiglie del quartiere fino agli anni Settanta del Novecento, quando la crescita demografica portò alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale della Madonna della Speranza e alla nascita della parrocchia, istituita nel 1975 per iniziativa di don Elivio Banfi.

Nonostante la nuova parrocchiale sia oggi il centro della vita pastorale del rione, la Madonnina continua a occupare un posto speciale nel cuore dei residenti “storici”. Ogni anno la processione rinnova idealmente il legame tra la chiesa moderna e il piccolo edificio seicentesco da cui ha avuto origine la storia religiosa dei Ronchi. E magari diventa anche un’occasione per “fare comunità”, anche per chi è arrivato a vivere nel quartiere residenziale che i Ronchi sono oggi.