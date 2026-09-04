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La festa in piazza della Pro Patria porta la “ciliegina” Maistrello

Nel corso della serata in piazza Santa Maria è arrivato anche l'attaccante classe 1993, un vero colpo di mercato che fa crescere ancora di più le ambizioni biancoblu per la stagione che sta per iniziare

tommy maistrello pro patria

La Pro Patria ha presentato ufficialmente la prima squadra per la stagione 2026/2027 a tifosi, sostenitori e cittadini. L’evento si è svolto nella serata di giovedì 3 settembre nella cornice di piazza Santa Maria, nel cuore di Busto Arsizio, dove per l’occasione è stato allestito un palco interamente addobbato con i colori biancoblu.

La conduzione e il colpo di mercato

A condurre l’appuntamento sul palco è stato Paolo Zerbi, che ha introdotto uno a uno i dirigenti, i componenti dello staff tecnico e tutti i calciatori della rosa. Il momento clou della serata è arrivato con l’annuncio del nuovo attaccante Tommy Maistrello, arrivato a sorpresa – ma non troppo – per rinforzare il reparto avanzato dei tigrotti.

Il profilo del nuovo attaccante

Maistrello, classe 1993, approda a Busto Arsizio dopo l’ultima esperienza professionale vissuta in Serie C con la maglia dell’Union Brescia. Il suo innesto aggiunge ulteriore peso all’attacco biancoblu, dove si contenderà la maglia numero 9 con Bruno Barranco, offrendo a mister Mauro Zironelli un’alternativa di grande esperienza per la categoria.

Gli obiettivi per la nuova stagione

Con questo ultimo inserimento la società completa una rosa costruita per recitare un ruolo di primissimo piano nel Girone D di Serie D. L’obiettivo dichiarato del club per la campagna appena iniziata resta infatti il ritorno immediato in Serie C.

L’esordio in campionato

L’annuncio del nuovo acquisto ha acceso l’entusiasmo dei sostenitori presenti in piazza, pronti a sostenere la squadra fin dalla prima giornata di campionato. Il debutto ufficiale è fissato allo “Speroni” per domenica 6 settembre, quando la Pro Patria affronterà l’Oltrepò.

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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