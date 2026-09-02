La Filarmonica di Viggiù ospita la banda di Sassuolo per una giornata tra sfilate e musica

La musica torna a unire i territori e a riempire le vie di Viggiù. Domenica 6 settembre 2026 la Filarmonica Giacomo Puccini 1822 Aps ospiterà il Corpo Bandistico “La Beneficenza” di Sassuolo per un pomeriggio interamente dedicato all’incontro, alla condivisione e alla tradizione bandistica.

Il ritorno dello scambio culturale

L’appuntamento rappresenta la seconda tappa di un gemellaggio musicale avviato lo scorso anno, quando i musicanti valceresini fecero visita alla città emiliana nell’ottobre del 2025. Questa volta saranno i musicisti di Sassuolo a raggiungere la Valceresio per ricambiare la visita e consolidare un legame nato sulla base della comune passione per le note.

L’evento si inserisce nel più ampio programma delle manifestazioni “Alle origini di Turandot – Renato Simoni”, iniziativa legata all’anniversario della prima esecuzione dell’ultima opera di Giacomo Puccini e alla mostra dedicata al celebre giornalista, critico e librettista.

Sfilata nel borgo e concerto in villa

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 16.00 con la sfilata delle due formazioni lungo le vie del centro storico, partendo dalla Chiesa di Santo Stefano fino a raggiungere Villa Borromeo.

Alle ore 16.30, all’interno della cornice della villa, si terrà il concerto vero e proprio: ad aprire l’esibizione sarà la compagine ospite di Sassuolo, a cui seguirà l’esecuzione dei padroni di casa della Filarmonica viggiutese.

Due secoli di storia e aggregazione

Per la storica Filarmonica Puccini, fondata nel 1822 e radicata da oltre due secoli nella vita culturale del paese, la giornata si prefigura come un’importante occasione di aggregazione. La banda si riconferma così non solo come gruppo musicale, ma anche come punto di riferimento sociale per la propria comunità.

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà al coperto, all’interno della Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano. L’ingresso a tutti i momenti dell’evento è libero e gratuito.