La fisica quantistica sale sul palco del Teatro Condominio di Gallarate con Gabriella Greison

Elettroni, salti quantici e sovrapposizione di stati per parlare di impresa, lavoro e futuro. È la scommessa della serata che ConfapiD Varese, il gruppo femminile dell’associazione delle piccole e medie imprese, porta martedì 29 settembre al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate. Sul palco, alle 21, Gabriella Greison con il suo spettacolo “La lunghezza d’onda della felicità“.

L’iniziativa nasce in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Varese e ha un obiettivo dichiarato: portare fuori dai luoghi convenzionali, quindi fuori dalle sale convegni e dentro un teatro, una riflessione sul cambiamento. L’idea di fondo, spiegano gli organizzatori, è che la crescita e il benessere delle persone e delle aziende non siano mai condizioni statiche, ma una vibrazione dinamica che dipende dall’energia che si è capaci di generare.

Chi è Gabriella Greison

Laureata in Fisica Nucleare all’Università Statale di Milano, con un passato di ricerca all’École Polytechnique di Parigi, Greison è oggi una delle voci più note della divulgazione scientifica italiana. Il Corriere della Sera l’ha definita “la rockstar della fisica”, Forbes l’ha inserita nel 2024 tra le 100 donne di successo. È l’ideatrice del teatro di narrazione scientifica, un format che l’ha portata a registrare il tutto esaurito da San Francisco a Cambridge, da Vienna a Zurigo.

Nello spettacolo gallaratese la fisica diventa un repertorio di metafore per il mondo produttivo: il dualismo onda-particella, la sovrapposizione delle possibilità, i salti quantici. Concetti usati per costruire quella che l’autrice chiama una “lunghezza d’onda comune” tra innovazione, sviluppo e responsabilità condivisa, con un’attenzione particolare al rapporto tra scuola e impresa.

Scuola, imprese e territorio

Non a caso la serata è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e gode del patrocinio del Comune di Gallarate. Il ponte tra i giovani e il mondo del lavoro è uno dei fili conduttori dell’appuntamento, che per la community imprenditoriale varesina è anche un’occasione di confronto e networking.

“La lunghezza d’onda della felicità”, di e con Gabriella Greison Martedì 29 settembre 2026, ore 21 Teatro Condominio Vittorio Gassman, Gallarate