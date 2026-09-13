La GallaRun Ten vince la scommessa: 1.148 runner colorano Gallarate

Mille erano l’obiettivo, 1.148 i partecipanti che questa mattina, domenica 13 settembre, hanno preso parte alla GallaRun Ten, invadendo lo stadio Atleti Azzurri d’Italia e le strade di Gallarate. La quinta tappa del circuito Running People ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione, confermando il successo della manifestazione organizzata da Sport Più.

Fin dalle prime ore del mattino lo stadio si è trasformato nel cuore della manifestazione, ospitando il Village, gli stand dei partner, i servizi dedicati agli atleti e il ristoro post gara. Una grande festa dello sport che ha coinvolto runner, famiglie, bambini e appassionati.

Tre prove aperte a tutti

Tre le prove proposte: la 10 chilometri competitiva Fidal, la 10 chilometri non competitiva e la Family Run, che anche quest’anno ha portato sul percorso numerose famiglie, bambini e semplici appassionati, oltre agli amici a quattro zampe.

Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi rappresentanti delle istituzioni. Presenti il sindaco Andrea Cassani, l’assessore Claudia Mazzetti, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e diversi assessori e consiglieri comunali, tra cui Corrado Canziani, Germano Dall’Igna, Giovanni Piagnataro e Sonia Serati.

«Per la Provincia, nell’anno dei 100 anni dell’Ente, è l’esordio come partner di Running People – ha detto Marco Magrini – e sono davvero sorpreso nel vedere tutto questo entusiasmo da parte di chi organizza e della tanta gente che partecipa a questo bellissimo appuntamento».

Il tracciato della GallaRun Ten, con alcuni saliscendi alternati a tratti più veloci, ha permesso ai partecipanti di affrontare la gara secondo le proprie possibilità, dagli atleti alla ricerca del risultato agli appassionati che hanno scelto di vivere la giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

“Gallarate protagonista”

«Ancora una volta Gallarate è protagonista di una bellissima domenica dedicata allo sport, alle famiglie e al piacere di stare insieme all’aria aperta – ha detto il sindaco Andrea Cassani – la GallaRun Ten è una manifestazione che ogni anno cresce e regala sorprese e che viene premiata con un numero sempre maggiore di partecipanti».

Per l’assessore Claudia Mazzetti, la manifestazione ha rappresentato anche la conclusione della Festa dello Sport cittadina: «Che bello vedere così tanti cittadini alla GallaRun Ten. Per noi si chiude un’altra grande edizione della Festa dello Sport. Ieri in centro città, oggi qui allo stadio Azzurri d’Italia. È una soddisfazione vedere la partecipazione dei gallaratesi, ma anche di tante società sportive».

A chiudere la giornata sono arrivati anche i risultati della competizione. Nel podio maschile il primo posto è andato a Tommaso Arrighi del Cus Insubria Varese, seguito da Stefano Giugni dell’ADM Ponte Valtellina e Salvatore Gambino dell’Asd DK Runners.

Tra le donne ha vinto Roberta Vignati dell’Atletica Brescia, davanti a Marta Piterà dell’ASD Amici dello Sport e Giovanna Terraneo dell’Atletica Casone.

Un domenica perfetta

«Domenica perfetta – ha commentato Stefano Colombo, presidente di Sport Più – abbiamo superato i 1.000 pettorali che era il nostro obiettivo, abbiamo vissuto un Village bello, accogliente e coinvolgente. Circuito e svolgimento della gara hanno soddisfatto tutti i runner e fatto divertire le famiglie con i loro figli e gli amici a quattro zampe».

Per Running People, ora, l’attenzione si sposta sull’ultimo appuntamento del circuito: la Varese City Run, in programma a ottobre.