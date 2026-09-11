La liuteria e le fiabe dei fratelli Grimm nel fine settimana musicale di Viggiù

Sabato e domenica doppio appuntamento tra la nascita degli strumenti musicali, visite guidate alla mostra su Turandot e teatro per bambini

Prosegue a Villa Borromeo il calendario di appuntamento di Che fresco c’è a Viggiù. Alle origini di Turandot, la rassegna che dalla primavera accompagna il pubblico alla scoperta del legame tra il Varesotto e una delle opere più celebri di Giacomo Puccini. Un calendario di appuntamenti nato nell’anno del centenario della prima rappresentazione di Turandot alla Scala e dedicato alla figura del librettista Renato Simoni, che proprio con questo territorio unì una parte importante della sua vita, della sua carriera e delle sue passioni, a partire da quella per la caccia.

Anche il settimana in arrivo sarà infatti dedicato alla musica e ai suoi protagonisti, nelle sue forme più variegate, ma sempre adatta a tutti, appassionati, curiosi e famiglie. Il primo appuntamento in programma a Viggiù è dunque quello di sabato 12 settembre, quando, alle 15, sempre a Villa Borromeo sarà possibile visitare l’esposizione degli strumenti e partecipare alla visita guidata della mostra Alle origini di Turandot: Renato Simoni insieme a Dario Monticelli, presidente di Officine Musicali Aps.

Dalle 16:30 avrà invece inizio il “pomeriggio artistico” con Dal legno al suono. La nascita di una chitarra, un incontro pensato per raccontare il lavoro del liutaio e il lungo percorso che porta dalla scelta dei materiali alla realizzazione dello strumento. Ospite il liutaio Fabio Bonardi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle diverse fasi di costruzione della chitarra, affiancato dalle esecuzioni dal vivo del chitarrista Lorenzo Rapillo.

Domenica 13 settembre, sempre alle 16.30, la dimora di via Roma aprirà invece le porte ai più piccoli con I musicanti di Brema, spettacolo dedicato a bambini e famiglie tratto dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm. Le musiche originali sono firmate da Angelo Sormani, mentre la narrazione sarà affidata a Max Di Landro insieme al Vox Aurae Wind Ensemble, diretto da Luca Pasqua.

Per tutta la durata degli eventi resterà visitabile anche la mostra dedicata a Renato Simoni e al centenario dell’opera pucciniana.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.