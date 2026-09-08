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La manifestazione per la Palestina cambia indirizzo: sabato 12 sarà in piazza XX Settembre

"Rompiamo il silenzio" avrà ospite Giuseppe Salamone ma questa volta non sarà in piazza del Garibaldino. Appuntamento tra le 18,30 e le 19,30

Varese Palestina

Resta invariato l’appuntamento ma cambia “l’indirizzo” per la manifestazione “Rompiamo il Silenzio” organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina e prevista per sabato 12 settembre.

In questa circostanza il presidio non sarà in Piazza del Garibaldino, come d’abitudine, ma sarà attivo in piazza XX Settembre per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzazioni. L’appuntamento sarà tra le 18,30 e le 19,30 e avrà come ospite Giuseppe Salamone.

Il blogger e attivista che si occupa della causa palestinese sarà inoltre protagonista di un incontro serale – sempre sabato 12 – nella Sala Eventi dell’Informagiovani di via Como. Il dibattito prenderà il via alle ore 21.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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