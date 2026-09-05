“La Materia del Gol”: ogni lunedì il calcio protagonista su Radio Materia
Nando Mastrillo e Francesco Mazzoleni conducono il nuovo appuntamento del lunedì alle ore 14 sulla web radio di VareseNews. Il primo ospite sarà il ds della Varesina Andrea Scandola
Cinque squadre del territorio al via nel Girone D di Serie D e un nuovo appuntamento settimanale per raccontarle da vicino. Prende il via su Radio Materia, la web radio di VareseNews, “La Materia del Gol”, la nuova trasmissione dedicata interamente al calcio che accompagnerà gli appassionati per tutta la stagione sportiva.
Il format andrà in onda ogni lunedì alle ore 14 in diretta, offrendo un’analisi approfondita, commenti sulle gare del fine settimana e uno sguardo attento alle dinamiche delle formazioni della provincia di Varese impegnate nel massimo campionato dilettantistico.
Le cinque sorelle del calcio varesotto
La nascita del programma coincide con un’annata particolarmente ricca e stimolante per il movimento calcistico locale. Nel Girone D di Serie D si ritroveranno infatti ben cinque compagini della nostra provincia: Castellanzese, Pro Patria, Solbiatese, Varese e Varesina.
Un vero e proprio derby diffuso che promette sfide avvincenti sul campo e che Radio Materia racconterà punto su punto, dando voce ai protagonisti principali delle diverse società.
La conduzione e il primo ospite d’eccezione
A guidare la rubrica saranno le voci di due firme di VareseNews, i giornalisti Nando Mastrillo e Francesco Mazzoleni. Ogni settimana i conduttori porteranno in studio o ai microfoni della radio dirigenti, allenatori e giocatori per analizzare i match e approfondire i temi più caldi della giornata sportiva.
A rompere il ghiaccio sarà il direttore sportivo della Varesina, Andrea Scandola. L’appuntamento per tutti gli appassionati di calcio varesotto è dunque fissato per ogni lunedì alle 14 sulle frequenze digitali di Radio Materia (ASCOLTA QUI)
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