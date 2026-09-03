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Gavirate

La medicina nel Medioevo al chiostro di Voltorre con il professor Dionigi

Venerdì 18 settembre appuntamento culturale tra corpo, anima e storia antica

Generico 31 Aug 2026
Incontri

18 Settembre 2026

Il chiostro di Voltorre a Gavirate ospita il professor Renzo Dionigi per un viaggio tra scienza e spiritualità nel cuore del medioevo. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre alle 17.30 e fa parte della rassegna di incontri dedicati alla storia locale e medievale.

L’incontro intitolato Il corpo e l’anima: la medicina nel Medioevo analizza le pratiche terapeutiche e le concezioni sanitarie del tempo, unendo l’aspetto fisico della cura a quello spirituale e religioso tipico del periodo storico. Il relatore è il professor Renzo Dionigi, già magnifico rettore dell’Università dell’Insubria.

La partecipazione all’evento è gratuita. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine della conferenza è previsto un momento conviviale con un rinfresco per tutti i presenti nella cornice del chiostro.

Organizzato da

3 Settembre 2026
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