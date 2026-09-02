La montagna è donna: a Castronno arrivano le storie di sei rifugiste “Straordinarie”

Vivere la montagna non come una parentesi, una vacanza o una fuga dalla città, ma come una scelta quotidiana. È quella compiuta dalle sei donne protagoniste di “Straordinarie”, il documentario che mercoledì 9 settembre alle 21 sarà proiettato a Materia di Castronno.

Sei rifugiste, sei storie e altrettanti modi di abitare e custodire l’alta quota. Il documentario entra nelle loro vite e racconta cosa significhi lavorare ogni giorno in montagna, facendo i conti con la fatica, le difficoltà e le responsabilità di un mestiere particolare, ma anche con stereotipi di genere ancora difficili da superare.

Ne emerge un racconto fatto di coraggio e determinazione, ma soprattutto di un rapporto profondo con l’ambiente che le circonda. Per le protagoniste la montagna non è soltanto uno scenario spettacolare: è casa, luogo di lavoro e patrimonio da proteggere. Un equilibrio prezioso e allo stesso tempo fragile, che richiede cura, attenzione e rispetto.

“Straordinarie” porta così sullo schermo volti e voci di donne che hanno scelto una vita lontana dagli schemi, mostrando anche un volto diverso del mondo dei rifugi e dell’alta quota. Storie personali che diventano l’occasione per parlare di autonomia, passione, lavoro e del ruolo delle donne in un ambiente tradizionalmente raccontato soprattutto al maschile.

Per chi desidera vivere la serata fin dall’inizio, dalle 19.30 sarà possibile partecipare ad “A cena con l’evento”, il format di Materia riservato ai soci di Anche Io APS. Un momento informale per cenare insieme, incontrarsi e anticipare in un clima conviviale i temi della serata, prima della proiezione delle 21. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA CENA

Anche l’accesso all’evento è legato alla tessera di Anche Io APS: per chi ne è già in possesso, l’ingresso è gratuito. Chi invece non è ancora socio dovrà effettuare l’iscrizione all’associazione e richiedere la tessera, valida per tutto il 2026. Puoi prescriverti CLICCANDO QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro di Castronno.