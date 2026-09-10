La Notte Bianca di Saronno cambia la viabilità nella zona del centro: divieti, restrizioni e parcheggi gratuiti

In vista della Notte Bianca di sabato 12 settembre, il Comune di Saronno ha predisposto un articolato piano di modifiche alla viabilità, con chiusure al traffico, divieti di sosta, variazioni per il trasporto pubblico e indicazioni specifiche per residenti, taxi, mezzi di soccorso e organizzatori.

Le prime modifiche scatteranno già nella tarda mattinata. Dalle 12.30 di sabato i parcheggi a pagamento esterni all’area della manifestazione saranno gratuiti, con due eccezioni: il parcheggio di via Pola e il parcheggio multipiano di via Milano.

Dalle 12 stop alla circolazione in centro

A partire dalle 12 di sabato e fino alle 3 di domenica 13 settembre sarà vietata la circolazione in un’ampia zona del centro. Le strade interessate sono via Roma, nel tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà, piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, via Caronni, corso Italia, nel tratto compreso tra via Carcano e piazza Libertà, vicolo Santa Marta, piazza Avis, via Genova, via Pusterla, via Solferino, via Micca, nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Cavour, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, vicolo Scuole, piazza Schuster, via San Cristoforo, vicolo del Caldo, vicolo del Lino, piazza La Malfa, piazza Riconoscenza, vicolo Castellaccio, via Portici, via Padre Monti, piazza Indipendenza, via G. Pasta, via Tommaseo, nel tratto compreso tra via Monti e via Gianetti, via San Giacomo.

Fino alle 15 sarà comunque consentito il transito ai residenti, agli autorizzati alla manifestazione per le operazioni di carico e scarico, agli operatori economici della ZTL, ai taxi e ai veicoli utilizzati da persone con disabilità. Dopo le 15, fino alle 3 di domenica, potranno invece circolare esclusivamente i mezzi di pronto soccorso, di pronto intervento e quelli a disposizione delle forze di Polizia sugli itinerari predisposti.

Divieti di sosta e parcheggi

Il divieto di sosta, con rimozione forzata, scatterà dalle 12 di sabato fino alle 7 di domenica in via Roma, nel tratto tra via Manzoni e piazza Libertà, piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via Genova, via Pusterla, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, piazza La Malfa, vicolo Scuole, piazza Schuster, vicolo del Lino, vicolo del Caldo, via San Cristoforo, via Portici, piazza Riconoscenza, via Padre Monti, piazza Indipendenza, via Caronni.

Per l’intera giornata di sabato i parcheggi inseriti nella ZPRU e quelli presenti sul territorio cittadino saranno gratuiti, senza limitazioni di orario, salvo gli stalli riservati alle persone con disabilità, ai bus e ai mezzi di pronto intervento e delle forze dell’ordine.

Sono previste inoltre specifiche agevolazioni per i residenti muniti dei diversi pass previsti, che potranno utilizzare alcune aree esterne alla ZTL o soggette a disco orario e sosta a pagamento senza limitazioni temporali e senza obbligo di pagamento, purché non interessate da divieti di sosta o fermata.

Dalle 16 nuovi divieti con rimozione

Dalle 16 di sabato fino alle 3 di domenica scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via San Giuseppe, nel tratto compreso tra via V. Monti e via Carcano, via Caduti della Liberazione, piazza Cadorna, via Carcano, via Solferino, via Leopardi, via Mazzini.

Dalle 17 stop al traffico in un’area più ampia

Alle 17 scatterà una nuova fase del piano, con il divieto di transito per i veicoli, compresi i bus urbani ed extraurbani, fino alle 3 di domenica. Saranno interessate via Caduti della Liberazione, via Leopardi, via Antici, via Vittorio Veneto, via Mazzini, via Torino, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Cadorna, corso Italia, nel tratto compreso tra via Carcano e via I Maggio, via Carcano, via Molino, piazza Caduti di Nassiriya, piazza San Francesco, via Micca, via Don Guanella, nel tratto tra via Ramazzotti e via San Giuseppe, via San Giuseppe, nel tratto tra via Volonterio e via Carcano, via Primo Maggio, nel tratto tra via Lanino e corso Italia, via Legnanino, nel tratto tra via Ferrari e via Primo Maggio, viale Rimembranze, via Pola.

Gli autorizzati alla manifestazione potranno accedere fino alle 18 per le operazioni di carico e scarico, con rientro previsto entro le 2 di domenica, salvo diverse disposizioni della Polizia Locale.

Cambiano anche i percorsi degli autobus

La Notte Bianca comporterà modifiche importanti anche al trasporto pubblico. Dalle 16 sarà soppresso il capolinea di piazza Cadorna/Cantore e il nuovo capolinea per tutti gli autobus extraurbani sarà istituito in via I Maggio, presso la stazione degli autobus.

I bus provenienti dalle diverse direttrici seguiranno quindi itinerari alternativi attraverso via Roma, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese e via Legnanino, oppure, a seconda della provenienza, percorsi attraverso via Frua, via Bellavita, via San Francesco, via Prealpi e via Volonterio.

Sono previsti itinerari specifici anche per gli autobus diretti all’ospedale di Saronno, con possibilità di raggiungere piazza Borella attraverso via Bergamo e via Frua oppure attraverso via Varese, via Frua, via Milano, via Marconi, via Visconti e via Bergamo.

Il servizio di trasporto urbano sarà sospeso dalle 17 di sabato.

Stazione, taxi e parcheggi

Il parcheggio delle Ferrovie Nord di via Diaz sarà accessibile dalle 17 di sabato alle 3 di domenica esclusivamente da via Pagani/Griffanti.

Per i taxi sarà possibile raggiungere la stazione da viale Rimembranze/Cantore, con uscita da via Cantore e viale Rimembranze. Un percorso alternativo sarà garantito da via Ferrari/via B. Luini, con uscita da via B. Luini/Legnanino.

In via Legnanino, dalle 17 alle 3, sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati con rimozione forzata, così da garantire il passaggio degli autobus extraurbani e dei mezzi di soccorso.

Attenzione alle vie di fuga

Il piano di sicurezza prevede che lungo le vie interessate dalla manifestazione debba essere mantenuto libero uno spazio di almeno 3,50 metri di carreggiata, necessario per garantire le vie di fuga e il passaggio dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

Dalle 2 di domenica 13 settembre tutte le occupazioni presenti lungo le strade interessate dovranno essere sgomberate, con rimozione dei manufatti fissi e mobili. Eventuali occupazioni che impediscano le vie di fuga saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla legge.

In caso di forti precipitazioni sarà inoltre monitorato il sottopasso di via Primo Maggio, che potrà essere evacuato e chiuso al transito pedonale su disposizione della Polizia Locale.

Il parcheggio di via Primo Maggio sarà utilizzato come area di emergenza esclusivamente previa autorizzazione della Polizia Locale.