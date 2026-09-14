La piattaforma My Fair Plus di Fieramilano costruisce un ponte digitale tra fiere, cultura, turismo ed enogastronomia

Trasformare la partecipazione a una fiera in un’occasione per conoscere e vivere le eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche del territorio. È questo l’obiettivo di My Fair Plus – Beyond the Exhibition, la nuova piattaforma digitale promossa da Fondazione Fiera Milano e presentatae questa mattina al Teatro alla Scala.

L’idea è quella di andare oltre la semplice esperienza fieristica, mettendo in connessione il calendario delle manifestazioni di Fieramilano con mostre, spettacoli, luoghi della cultura, esperienze e produzioni d’eccellenza. Visitatori ed espositori potranno così utilizzare un unico ecosistema digitale per organizzare la propria permanenza a Milano e scoprire le opportunità offerte dalla città e dalla Lombardia.

La piattaforma rappresenta il primo risultato concreto del “Protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale”, nato dalla collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, Regione Lombardia e una rete di importanti istituzioni culturali. L’obiettivo del protocollo è creare una maggiore sinergia tra il sistema fieristico e il patrimonio culturale del territorio, sfruttando anche la capacità delle fiere di attirare visitatori da tutto il mondo.

Secondo il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, ogni anno sono oltre 4,5 milioni le persone che visitano le manifestazioni di Fiera Milano, mentre la comunicazione collegata alle fiere può raggiungere una platea potenziale di circa 15 milioni di persone nel mondo. «La fiera non deve essere soltanto un luogo in cui si arriva e da cui si riparte, ma una porta d’ingresso alla scoperta del territorio», ha detto Bozzetti, evidenziando l’obiettivo di trasformare i flussi fieristici in nuove opportunità economiche, culturali e turistiche.

Un ecosistema che unisce cultura e turismo

My Fair Plus permette di collegare gli appuntamenti fieristici con il calendario di mostre, esposizioni ed eventi culturali. Attraverso la piattaforma sarà inoltre possibile esplorare Milano seguendo percorsi tematici dedicati alle diverse identità della città, dal design all’innovazione, fino ai luoghi meno conosciuti ma rappresentativi del patrimonio culturale.

A completare l’esperienza ci sarà MIA, un AI Concierge, pensato per offrire suggerimenti personalizzati, itinerari e contenuti costruiti sulla base degli interessi dell’utente e della durata del soggiorno.

Non mancherà inoltre una sezione dedicata all’enogastronomia, con una selezione di esperienze e realtà rappresentative delle produzioni lombarde e italiane. Fondazione Qualivita contribuirà attraverso la mappatura di eventi e iniziative legati alle produzioni DOP e IGP, mentre l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto parteciperà alla selezione di professionisti e realtà dell’eccellenza gastronomica italiana.

Dalla mobilità all’ospitalità

Il progetto coinvolge anche i settori della mobilità e dell’accoglienza. Trenitalia e Trenord sono mobility partner dell’iniziativa, mentre MiCoDmc supporterà visitatori ed espositori nella ricerca di strutture ricettive e soluzioni di ospitalità.

La piattaforma è pensata per accompagnare l’utente prima e durante la visita. In fase di pianificazione sarà disponibile un sito desktop con contenuti, mappe e informazioni utili per organizzare il soggiorno. Durante la permanenza, invece, lo stesso ambiente digitale diventerà una web app utilizzabile anche attraverso QR Code presenti negli spazi della fiera, senza bisogno di scaricare applicazioni.

Il progetto coinvolge una rete ampia di realtà culturali e territoriali, tra musei, teatri, fondazioni, istituzioni, operatori della mobilità, dell’ospitalità e dell’enogastronomia. Tra i partner figurano, tra gli altri, Teatro alla Scala, Pinacoteca di Brera, Fondazione Prada, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Piccolo Teatro, FAI, Veneranda Fabbrica del Duomo, Villa Carlotta e Vittoriale degli Italiani.

Per l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, l’iniziativa può contribuire a fare in modo che chi arriva in Lombardia per una fiera trovi «una ragione per fermarsi e una per tornare», valorizzando un patrimonio culturale distribuito non soltanto a Milano ma anche nelle altre province lombarde.

My Fair Plus si inserisce infine nel più ampio percorso dell’“Alleanza per il Made in Italy”, promosso da Fondazione Fiera Milano con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del sistema fieristico come infrastruttura strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.