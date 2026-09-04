La Polizia Locale di Gallarate sgombera un’abitazione abusiva in una casa abbandonata. Espulso un abitante

Il costante monitoraggio del territorio svolto dalle pattuglie della Polizia Locale di Gallarate ha consentito di individuare alcuni accessi abusivi all’interno di un ampio complesso immobiliare dismesso situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.

Alla luce degli elementi raccolti durante l’attività di vigilanza, il Comando ha pianificato un mirato intervento di controllo e verifica dell’area, predisponendo tutte le necessarie misure operative per garantire la sicurezza del personale impiegato e degli eventuali soggetti presenti all’interno della struttura.

L’operazione è stata eseguita nelle prime ore della mattinata di martedì 4 agosto 2026 mediante un accurato sopralluogo all’interno dell’edificio, costituito da tre distinti civici facenti parte di un più ampio complesso immobiliare in stato di abbandono.

A distanza di un mese arrivano i dettagli e il bilancio dell’operazione.

Il quadro riscontrato dagli operatori ha evidenziato una situazione di marcato degrado e occupazione protratta nel tempo. All’interno dei locali, sono stati rinvenuti numerosi contenitori in vetro e altri rifiuti, nonché materassi, sacchi a pelo, effetti personali e persino una bombola a gas utilizzata per la preparazione dei pasti. Tali elementi hanno confermato una frequentazione costante e una stabile occupazione abusiva dell’immobile a fini abitativi.

Nel corso dell’attività ispettiva gli agenti hanno individuato un cittadino egiziano di 25 anni, gravato da numerosi precedenti di polizia e da una misura di prevenzione, già noto alle forze dell’ordine per reati commessi anche in età minorile. Il soggetto è stato sorpreso mentre occupava abusivamente uno dei locali, adibito a dormitorio.

L’uomo è stato pertanto accompagnato presso il nuovo Comando di via Aleardi per le operazioni di identificazione compiuta. La nuova struttura del Comando, recentemente attivata e dotata di moderne soluzioni logistiche e tecnologiche, dispone di sistemi per il fotosegnalamento, di locali dedicati alla custodia temporanea in condizioni di sicurezza e di un accesso riservato che consente di svolgere le attività di polizia senza interferire con i servizi rivolti all’utenza.

All’esito degli accertamenti, il soggetto è risultato privo dei requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale. Saranno pertanto attivate le procedure di espulsione in raccordo con gli uffici dell’immigrazione e con le altre Autorità preposte.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività costantemente svolte dalla Polizia Locale per il contrasto delle occupazioni abusive e per il ripristino delle condizioni di legalità, sicurezza urbana e tutela della proprietà pubblica e privata. Negli ultimi anni sono numerosi i soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per invasione arbitraria di edifici e terreni.

Solo poche settimane fa gli operatori del Comando avevano denunciato due persone per l’occupazione abusiva di un’area comunale, trasformata in una situazione di forte degrado ambientale a causa dell’accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti. L’area è stata successivamente restituita alla piena fruibilità della cittadinanza e bonificata dai materiali abbandonati.

Nella maggior parte dei casi, le persone coinvolte in tali episodi risultano prive di occupazione lavorativa e di fonti lecite di sostentamento.

L’Amministrazione invita i proprietari di immobili inutilizzati o da tempo sfitti «ad adottare tutte le misure necessarie per impedire l’accesso abusivo agli edifici, mediante adeguati sistemi di chiusura e messa in sicurezza. Situazioni di abbandono e mancata vigilanza possono infatti favorire l’insorgenza di fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, sul decoro cittadino e sulla tutela del patrimonio immobiliare.

Gli uffici comunali competenti valuteranno inoltre l’eventuale adozione di specifici provvedimenti amministrativi nei confronti dei proprietari che, pur a conoscenza delle criticità, omettano di attuare gli interventi necessari per impedire l’accesso e l’occupazione abusiva degli immobili».