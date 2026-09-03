La primaria di neurologia di Saronno Caso ai vertici della World Stroke Organization
La direttrice della Neurologia dell’Ospedale di Saronno sarà presidente eletta della WSO dal 2026 al 2028 e presidente dal 2028 al 2030. Tra gli obiettivi, rendere più equo nel mondo l’accesso alla prevenzione e alle cure dell’ictus
Valeria Caso, direttrice della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Saronno, arriva ai vertici della World Stroke Organization (WSO), l’organizzazione internazionale impegnata nel campo dell’ictus. Il Comitato esecutivo ha approvato il 1° settembre la sua nomina a presidente eletto per il periodo 2026-2028 e presidente dal 2028 al 2030.
«L’assegnazione rappresenta un enorme onore, ma soprattutto una grande responsabilità», commenta Caso, sottolineando il ruolo del team della Neurologia di Saronno che la accompagnerà durante il nuovo impegno internazionale.
L’obiettivo: ridurre le disuguaglianze nelle cure
Tra le priorità del suo mandato ci sarà la riduzione delle differenze nell’accesso alla prevenzione e alle terapie dell’ictus tra Paesi e continenti. Particolare attenzione sarà rivolta all’Africa, dove sono in sviluppo progetti per favorire l’accesso ai registri internazionali, formare gli operatori e mettere a disposizione degli ospedali strumenti e modelli organizzativi.
L’esperienza maturata in Italia comprende anche l’introduzione della tenecteplase per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, utilizzata nei presidi dell’ASST Valle Olona dal dicembre 2025.
Caso si presenterà ufficialmente nel nuovo ruolo alla comunità internazionale durante il prossimo World Stroke Congress, in programma a Seul dal 21 al 23 ottobre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.