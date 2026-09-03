La primaria di neurologia di Saronno Caso ai vertici della World Stroke Organization

Valeria Caso, direttrice della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Saronno, arriva ai vertici della World Stroke Organization (WSO), l’organizzazione internazionale impegnata nel campo dell’ictus. Il Comitato esecutivo ha approvato il 1° settembre la sua nomina a presidente eletto per il periodo 2026-2028 e presidente dal 2028 al 2030.

«L’assegnazione rappresenta un enorme onore, ma soprattutto una grande responsabilità», commenta Caso, sottolineando il ruolo del team della Neurologia di Saronno che la accompagnerà durante il nuovo impegno internazionale.

L’obiettivo: ridurre le disuguaglianze nelle cure

Tra le priorità del suo mandato ci sarà la riduzione delle differenze nell’accesso alla prevenzione e alle terapie dell’ictus tra Paesi e continenti. Particolare attenzione sarà rivolta all’Africa, dove sono in sviluppo progetti per favorire l’accesso ai registri internazionali, formare gli operatori e mettere a disposizione degli ospedali strumenti e modelli organizzativi.

L’esperienza maturata in Italia comprende anche l’introduzione della tenecteplase per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, utilizzata nei presidi dell’ASST Valle Olona dal dicembre 2025.

Caso si presenterà ufficialmente nel nuovo ruolo alla comunità internazionale durante il prossimo World Stroke Congress, in programma a Seul dal 21 al 23 ottobre.