La Pro Patria sfida il Pontedera di Ibarbo, Zironelli: “Non siamo ancora al 100%”

Lo stadio “Ettore Mannucci” – ex tigrotto – si prepara ad ospitare il secondo turno del Girone D di Serie D, sabato 12 settembre alle 15. La Pro Patria è pronta a scendere nuovamente in campo dopo la bella rimonta completata della prima giornata contro l’Oltrepò, superato 2-1. Un risultato che ha consentito alla Pro di mettere subito in cassaforte tre punti preziosi e di posizionarsi nelle zone alte della classifica, almeno in questo avvio di campionato. Il Pontedera guidato da Giuseppe Mascara, invece, si presenta all’appuntamento dopo il ko per 3-1 rimediato sul campo della Castellanzese. I granata sono chiamati a reagire e vanno a caccia di una vittoria in una competizione ufficiale che ormai manca da troppo tempo tra finale della passata stagione e inizio di quella nuova.

CASA PRO PATRIA

Queste le parole di mister Mauro Zironelli alla vigilia della sfida: «Penso che sia un problema che si risolverà e che fa parte di un momento in cui non abbiamo ancora la gamba al 100%. È normale fare un po’ di fatica a riempire l’area su alcuni cross, ma l’importante è la produzione di gioco e la capacità di creare diverse occasioni per trovare l’affondo giusto. Ci vorrà ancora un po’ di tempo e spero che diventeremo più cinici, ma fa tutto parte del percorso e non sono affatto preoccupato. Consideriamo questa gara come una vera e propria prima volta: è la nostra prima trasferta, la più lunga della stagione, e giocheremo per la prima volta sul sintetico, quindi le insidie non mancheranno».

«In Serie D si azzera sempre tutto – prosegue l’allenatore biancoblù -. Non è scontato rialzare subito la testa dopo una retrocessione, ma noi affrontiamo l’avversario con grande rispetto, concentrandoci su noi stessi e sul nostro percorso di crescita. Sapere che lo stadio di Pontedera è intitolato a un ex tigrotto come Ettore Mannucci è una bellissima storia che fa enormemente piacere. Speriamo sia di buon auspicio e che il campo si riveli amico, anche se ogni partita vive di una storia a sé. L’auspicio è di rendere questa trasferta davvero positiva».

QUI PONTEDERA

Il Pontedera è pronto a riabbracciare il proprio pubblico e vuole riscattarsi subito dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata di campionato. La squadra allenata da Mascara si presenta all’appuntamento dopo un esordio tutt’altro che positivo: domenica scorsa, sul terreno della Castellanzese, i granata sono stati superati per 3-1. Buone notizie, invece, sul fronte del mercato: il colombiano ex Cagliari Victor Ibarbo sarà infatti immediatamente a disposizione, dopo l’ufficializzazione del suo arrivo nella mattinata di venerdì 11 settembre. L’attaccante, fermo da alcuni mesi, ha deciso di tornare in campo e da diverse settimane si sta allenando regolarmente con il gruppo guidato da mister Mascara.

SERIE D GIRONE D – II GIORNATA

Sabato 12 settembre:

Cittadella Modena – Tropical Coriano; Pontedera – Pro Patria; Varese – Pro Sesto; Solbiatese – Casatese Merate; Oltrpò – Pavia, Arconatese – Correggese; Lentigione – Castellanzese.

Domenica 13 settembre:

Crema – Pistoiese; Sant’Angelo – Varesina.

CLASSIFICA: Castellanzese, Pistoiese, Lentigione, Varesina, Casatese, Pro Patria 3; Correggese, Sant’Angelo, Tropical Coriano, Varese, Crema, Pavia 1; Cittadella Modena, Pro Sesto, Arconatese, Oltrepò, Pontedera, Solbiatese 0.

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.