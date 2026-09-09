La raccolta fondi della Banda di Capolago supera quota 1000 euro

La Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago ha aperto a inizio settembre una nuova tappa del proprio percorso storico e sociale lanciando la campagna di crowdfunding “La musica che include” , ospitata sulla piattaforma Idea Ginger, lo stesso partner che ha affiancato VareseNews in diverse campagne di raccolte fondi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere le risorse necessarie per realizzare una nuova sala musicale polifunzionale ed inclusiva, pensata per essere integrata all’interno del più ampio “Progetto Baracca” nello storico rione varesino. Dopo poco meno di 10 giorni è stata superata quota 1000 euro, ma manca ancora un bel pezzo di strada.

Dopo oltre novant’anni di attività educativa infatti, l’edificio di via del Gaggio ha chiuso definitivamente le sue aule a giugno 2024 a causa del calo demografico e del ridotto numero di iscritti. Tuttavia, la chiusura dei corsi scolastici non ha segnato il definitivo abbandono della struttura: grazie a un accordo di comodato d’uso e co-progettazione promosso dal Comune di Varese, l’ex plesso è stato destinato a diventare la nuova “Casa delle associazioni”. La gestione condivisa vede protagoniste cinque realtà del territorio (tra cui la Banda Giuseppe Verdi, AIDO, Feel the GAP e In Ludo Veritas) chiamate a rianimare gli spazi con iniziative ad alto valore sociale, culturale e aggregativo.

L’obiettivo prefissato dalla campagna è raggiungere la cifra di 4000 euro, fondi che serviranno per allestire e rendere accessibile a tutti gli spazi dedicati alle prove, alla didattica e alle attività dell’associazione. La struttura punta a diventare un luogo di aggregazione per l’intera comunità, consentendo anche a giovani, allievi e persone con fragilità di avvicinarsi alla pratica musicale e agli strumenti a fiato e percussione. Inoltre, grazie alla collaborazione con la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, raggiunto il 70% del budget, la banca coprirà il restante 30%.

La sala ospiterà tre attività fondamentali:

Musicoterapia individuale: un ambiente protetto e privo di rumori esterni per percorsi terapeutici dedicati a bambini e adulti con fragilità o disabilità.

Didattica con la Scuola Anna Frank: uno spazio attrezzato per lezioni individuali e laboratori post-scolastici destinati agli studenti della scuola secondaria di Varese.

Spazio Giovani e Piccole Band: un luogo accessibile per i musicisti del territorio che hanno bisogno di una sala intima e dotata di strumentazione di qualità per provare.

Ogni singola donazione servirà a coprire questi costi strutturali e tecnici:

Controsoffittatura e isolamento termico: verrà realizzata una controsoffittatura isolante per ridurre l’altezza dei locali. Questo intervento fondamentale ci permetterà di ridurre drasticamente i costi di riscaldamento (rendendo lo spazio sostenibile per l’associazione) e, contemporaneamente, migliorerà la resa acustica interna della stanza (500,00 €).

Insonorizzazione delle pareti: interventi di isolamento acustico per garantire il totale silenzio dai rumori esterni, elemento vitale per la concentrazione e l’efficacia delle sedute di musicoterapia (2500,00€).

Strumentazione flessibile e arredi: acquisto di una tastiera, una chitarra acustica, piccoli amplificatori e lo strumentario ritmico e Orff specifico per la terapia (1000,00€).

Per sostenere il progetto è possibile effettuare donazioni direttamente sulla pagina dedicata della piattaforma Ginger, dove la Banda di Capolago ha previsto diverse ricompense simboliche per i sostenitori.

I DETTAGLI DELLA RACCOLTA FONDI LI TROVATE QUI

https://www.ideaginger.it/progetti/la-musica-che-include.html