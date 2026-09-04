Varese
La rassegna Vespri d’Organo arriva nella Basilica di Varese
Alle tastiere dell’organo (Bernasconi 1905/Mascioni 1935) si esibirà il maestro Gabriele Conti, organista della Basilica di Varese
Appuntamento con la musica organistica domenica 6 settembre alle ore 16.30 nella Basilica San Vittore di Varese. Alle tastiere dell’organo (Bernasconi 1905/Mascioni 1935) si esibirà il maestro Gabriele Conti, organista della Basilica di Varese.
PROGRAMMA
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuga in do minore BWV 575, Fuga in si minore BWV 579
Johann Pachelbel (1653-1706): Ciaccona in re minore
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuga in sol minore BWV 578, Fuga su Magnificat BWV 733
Bruno Bettinelli (1913-2004) :Libere varianti su temi di S. Ambrogio
– Deus creator omnium
– Intende qui regis Israel
Luigi Molfino (1916-2012): Tema variato
Paolo Conti (1907-1971): Elevazione I, Pezzo da concerto