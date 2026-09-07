La Scacchistica “Esteban Canal” di Cocquio Trevisago a pieno regime: un weekend di iniziative, verso i 50 anni di storia

Un fine settimana all’insegna dello sport della mente, dell’impegno sociale e della presenza attiva sul territorio per la Società Scacchistica “Esteban Canal” di Cocquio Trevisago, i cui soci si sono divisi tra diversi appuntamenti chiave della zona.

Domenica 6 settembre il circolo è stato protagonista a Casbeno con il torneo Casbeno Blitz (5 turni a 5’+5″), inserito nella cornice della festa dell’oratorio dove il tesoriere del circolo, Marco Bertollo, presta da anni il suo servizio come volontario. Contemporaneamente, una rappresentanza dell’associazione ha preso parte all’Alzheimer Fest di Gavirate con uno spazio dedicato ai “giochi della mente”, grazie anche alla presenza attiva del giovanissimo socio Federico Imberti.

I prossimi appuntamenti in calendario

Il circolo spalanca ora le porte alla nuova stagione 2026/2027 con un programma fitto di eventi:

Venerdì 11 settembre: Torneo “Per Bacco” (6 turni a 10′).

Sabato 12 settembre: Open Day per presentare la nuova offerta formativa: Corsi base e intermedio: 10 incontri (da ottobre a maggio), il sabato pomeriggio. Corso avanzato: 10 incontri (da ottobre a maggio), il lunedì sera.

Giovedì 1° ottobre: 2ª tappa Canal (6 turni a 5’+3″).

Domenica 4 ottobre: Ci.Gio.Va. (6 turni a 10′).

Domenica 11 ottobre: “Ottobre Caldanese” (dettagli da definire).

Domenica 20 dicembre: Memorial Travaini (7 turni a 5’+3″).

Per ogni torneo disputato sono previsti coppe e premi in natura per i primi classificati.

A novembre il traguardo dei 50 anni

Nel mese di novembre il circolo festeggerà l’importante traguardo dei 50 anni di attività (1976-2026). Per l’occasione verrà organizzato un fine settimana speciale con ben due tornei omologati e valevoli per la variazione del punteggio ELO:

Un torneo Blitz (6 turni a 5’+3″)

Un torneo Rapid (6 turni a 10′)

Per maggiori informazioni su iscrizioni e quote per tornei e corsi è possibile contattare Teta (dopo le ore 18.30) al numero di telefono/WhatsApp 333-6181150.