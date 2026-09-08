La scuola dell’infanzia di Gallarate che ha ripreso le attività senza più arredi

Una ripartenza decisamente particolare per i bambini della scuola dell’infanzia di Cascinetta-Cajello, a Gallarate. In attesa di entrare nella nuova sede, le attività sono riprese nella scuola “storica” di via Pradisera, che era già stata svuotata degli arredi in previsione del trasferimento.

Dal 7 al 14 settembre, dunque, bambini e insegnanti si trovano a fare i conti con spazi ridotti all’essenziale: qualche tavolo, qualche sedia e poco altro. Una situazione che ha suscitato le reazioni delle famiglie, soprattutto per le condizioni in cui le maestre sono chiamate a organizzare le attività educative.

A raccontare la situazione è anche il post di una mamma: «Direi una didattica… “magica”. Niente giochi. Niente sedie. Spazi ridotti all’essenziale. Solo fantasia, quella delle maestre, che anche davanti a un momento così desolante hanno saputo trasformare ciò che avevano a disposizione in un “gioco” agli occhi dei bambini».

Una riflessione che va oltre il disagio di questi giorni e pone una questione più generale sulla qualità degli spazi destinati all’infanzia. «I bambini non hanno bisogno soltanto di muri, aule nuove e strutture moderne. Hanno bisogno di spazi per muoversi, giocare, esplorare, stare all’aria aperta, entrare in contatto con la natura», scrive ancora la mamma, sottolineando come, almeno in questa fase, gli unici giochi rimasti utilizzabili siano quelli presenti all’esterno. «Una scuola non è soltanto un edificio nuovo e bello da inaugurare – continua il messaggio –. È prima di tutto un luogo educativo, un ambiente pensato per rispettare i tempi, i bisogni e la crescita dei bambini».

L’aula a fine agosto

Alle insegnanti, da parte delle famiglie, viene riconosciuto lo sforzo per garantire comunque attività e continuità educativa in condizioni certamente non semplici: «Va tutta la nostra gratitudine per essere riuscite ancora una volta a fare il loro lavoro con creatività e dedizione».

La situazione dovrebbe cambiare da martedì 15, quando i bambini di Cajello e Cascinetta sono attesi nella nuova scuola. Il cantiere, però, non sarà ancora completamente concluso.

Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Cassani ha attribuito parte dei ritardi ai «perditempo finti ambientalisti che per mesi hanno occupato il parchetto», riferendosi alla protesta contro il cantiere e l’abbattimento del bosco, tra fine luglio e inizio ottobre 2024. I lavori, secondo il cronoprogramma originario, avrebbero comunque dovuto concludersi entro inizio febbraio 2026, dunque con un buon margine di “recupero”.

Lunedì l’avvio delle primarie

Lo stesso sindaco ha spiegato che alla ripresa delle lezioni nella nuova sede resteranno ancora alcune opere da completare: «Fuori l’erba non ci sarà ancora e ci sarà qualche lavorazione esterna da completare. Ma la scuola all’interno sarà pronta, e, ovviamente, in sicurezza».

Una condizione che imporrà ancora qualche adattamento anche sul piano didattico, dal momento che le maestre dovranno organizzare almeno inizialmente le attività tenendo conto della disponibilità limitata degli spazi esterni. Così come dovranno fare i conti – fino al prossimo anno – sull’uso di due spazi laboratoriali “convertiti” in aule (nel 2027 dovrebbe esserci una contrazione di due classi: due nuove prime contro quattro classi quinte “in uscita”).

Per il momento non è prevista un’inaugurazione ufficiale. «Non vogliamo complicare questi primi giorni nella nuova scuola», ha spiegato l’assessora Claudia Mazzetti. Del resto, con alcune lavorazioni ancora in corso, l’amministrazione ha scelto di rinviare il momento inaugurale. Nel frattempo il giorno prima dell’avvio delle lezioni dalla scuola passerà la corsa podistica cittadina, il cui percorso è stato pensato per “celebrare” le nuove opere nel quartiere.